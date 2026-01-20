México reporta avances frente al fentanilo pese a presión de Washington

La presión de Estados Unidos sobre México en materia de narcotráfico persiste, pero los indicadores oficiales muestran una reducción del fentanilo que cruza la frontera norte. Este escenario reconfigura el debate bilateral sobre la eficacia de las acciones emprendidas por el gobierno mexicano.

Durante 2025, la Secretaría de la Defensa Nacional registró un aumento en los decomisos de drogas. La metanfetamina concentró el mayor crecimiento, seguida por marihuana, heroína, goma de opio y fentanilo, cuya incautación subió 64 por ciento en comparación con 2024.

Del lado estadounidense, las cifras reflejan una tendencia opuesta. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza reportó poco más de 4,500 kilos de fentanilo asegurados entre enero y noviembre de 2025, frente a más de 9,500 kilos del año anterior.

La Operación Frontera Norte se consolidó como uno de los ejes de la estrategia federal. El despliegue de la Guardia Nacional, las extradiciones y los golpes a organizaciones criminales formaron parte de esta ofensiva.

El gobierno de Claudia Sheinbaum sostiene que los resultados confirman un cambio de tendencia y señala que el reto también se encuentra en Estados Unidos, donde la demanda de drogas y las redes internas de distribución siguen activas.

