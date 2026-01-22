Avanza en comisión del Congreso nombramiento de Gertz Manero como Embajador en Reino Unido

La Primera Comisión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, Asuntos Políticos e Internacionales, aprobó el dictamen mediante el cual avanza el nombramiento de Alejandro Gertz Manero como embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, así como ante los organismos internacionales con sede en ese país.

Durante la sesión, el diputado Hugo Eric Flores Cervantes, presidente de la Comisión Jurisdiccional e integrante del Grupo Parlamentario de Morena, intervino para manifestar su respaldo al dictamen y destacar la idoneidad del perfil propuesto por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo.

Flores Cervantes subrayó que el nombramiento responde a criterios de experiencia, trayectoria y capacidad para representar al Estado mexicano en una relación bilateral estratégica, tanto en el ámbito político como en el académico, científico y multilateral.

El dictamen fue aprobado con 10 votos a favor y una abstención, con lo que la Comisión avaló formalmente la designación. Tras la votación, se instruyó a la Secretaría Técnica a remitir el dictamen a la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, con las firmas correspondientes, para su debido trámite legislativo.

El exfiscal Alejandro Gertz, en foto de archivo. ı Foto: Cuartoscuro

Una vez concluido este punto del orden del día, la Comisión procedió a someter a consideración de sus integrantes que la versión estenográfica de la sesión fuera considerada como el acta de la segunda reunión ordinaria, propuesta que fue puesta a votación económica para su aprobación.

La ratificación ocurre tras la comparecencia de Gertz Manero ante la Primera Comisión, donde expuso como uno de los ejes de su eventual gestión el fortalecimiento de los vínculos académicos entre México y el Reino Unido, país que concentra la mayor comunidad de estudiantes mexicanos de educación superior en Europa.

De concretarse el trámite en la Comisión Permanente, Alejandro Gertz Manero asumirá la representación diplomática de México en uno de los principales centros políticos, financieros y académicos del mundo, además de encabezar la relación con organismos internacionales con sede en territorio británico.

El ejercicio protocolario para apuntalar el nombramiento del doctor Alejandro Gertz Manero como embajador de México ante el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte se consumará el próximo lunes ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, luego de que la Primera Comisión avalará su idoneidad.

Durante la comparecencia previa, las bancadas del PAN, PRI y PT notificaron que no intervendrían en el desahogo del proceso, lo que dejó el intercambio prácticamente circunscrito a Morena y Movimiento Ciudadano.

Fue el senador Luis Donaldo Colosio Riojas, de Movimiento Ciudadano, quien puso sobre la mesa los antecedentes de la salida de Gertz Manero de la Fiscalía General de la República (FGR), al recordar el carácter intempestivo y accidentado de su renuncia, ocurrida el año pasado.

Ante el señalamiento, el exfiscal defendió su decisión y aseguró que su salida respondió a una reflexión personal sobre su trayectoria en el servicio público.

“Cuando consideré que había que hacer un cambio en mi vida pública, me sometí al Senado y ellos dieron la respuesta a la que me he sometido. Mi carrera ha sido ser un servidor de la ley, de una tarea que significa trabajar para los demás y encontrar en ellos una satisfacción”, expresó.

Concluida su intervención, Gertz Manero abandonó el salón para permitir que las y los legisladores deliberaran sobre la procedencia del dictamen de idoneidad, conforme al protocolo legislativo.

Alejandro Gertz Manero dejó la titularidad de la FGR en un contexto de reacomodo institucional, luego de que el gobierno federal lo instara a asumir una representación diplomática. En su lugar, fue designada Ernestina Godoy Ramos, entonces consejera jurídica de la Presidencia, quien asumió la conducción de la Fiscalía.

