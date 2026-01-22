¿Quién es ‘El Botox’, detenido en Michoacán por extorsión y homicidio de Bernardo Bravo?

Carlos Alejandro “N”, alias “El Botox”, fue detenido por autoridades federales y de Michoacán, en seguimiento a las investigaciones por el homicidio del líder limonero Bernardo Bravo, ocurrido en octubre de 2025, caso con el cual se le vincula.

Así lo anunció el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, durante la Conferencia del Pueblo del jueves 22 de enero, donde remarcó que la detención fue resultado de meses de colaboración entre autoridades federales y estatales.

De esta forma, se anunció que se avanza en el combate a la extorsión y a los grupos generadores de violencia en la región de Tierra Caliente. Pero ¿quién es “El Botox” y por qué su detención es relevante? Te explicamos.

Él es Carlos Alejandro “N”, “El Botox”, detenido en Michoacán

Carlos Alejandro “N” (identificado por otras fuentes como César Alejandro “N”) operaba bajo el alias “El Botox” en un grupo criminal con fuerte presencia en la región de Tierra Caliente, y se le relaciona con el homicidio de Bernardo Bravo, ocurrido en octubre.

El líder limonero Bernardo Bravo, asesinado en octubre. ı Foto: Especial (edición La Razón)

“Este sujeto es responsable de extorsiones a los limoneros, de extorsiones a otros productores y también de homicidios, incluyendo el lamentable homicidio del líder de los limoneros Bernardo Bravo”, dijo García Harfuch al informar sobre la detención.

Aunque autoridades federales no han dado más detalles sobre el perfil de este detenido, el medio especializado Semanario Zeta destacó que “El Botox” es líder del grupo criminal Los Blancos de Troya, surgido en 2015 en Apatzingán originalmente como una organización de autodefensa.

Con el tiempo, según el diario, Los Blancos de Troya se alió con otro poderoso grupo en la región, Los Viagras, hasta convertirse en una de las principales organizaciones de extorsión en la región.

Así, a “El Botox” se le atribuye ser uno de los principales responsables de la extorsión sistemática contra productores, cortadores y empacadores de limón en el Valle de Apatzingán y Buenavista, en Michoacán.

Su historial incluye el uso de drones con explosivos, la instalación de minas terrestres artesanales y la movilización de bases sociales (pobladores) como “escudos humanos” para frenar operativos militares.

Por estas mismas acciones delincuenciales, se le atribuyen varios homicidios, entre ellos el de dos agentes de la Fiscalía General de la República, en febrero de 2024, y el de Bernardo Bravo, homicidio en el cual se le adjudica la autoría intelectual y material.

Sin embargo, como recordó el diario El País, “El Botox” había negado frecuentemente su participación en este homicidio. En sus redes sociales personales, publicó un video en el que aseguraba que él no era la persona que estaban buscando, y que era señalado por las autoridades de Michoacán a causa de supuesta corrupción al interior del gobierno.

La Fiscalía de Michoacán ofrecía una recompensa de 100 mil pesos por información que llevara a su captura.

