‘Escuchamos, atendemos y vamos a caminar a lado del pueblo’: Hugo Aguilar; afirma que se negoció costo de vehículos

El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar, aseguró que se escucharon y atendieron todas las críticas derivadas de la adquisición de camionetas blindadas, debido a que, remarcó, su prioridad siempre será “caminar al lado del pueblo”.

Como resultado de esta intención de mantener valores de austeridad, explicó el ministro presidente, el costo de las camionetas se negoció, de forma que se cumpliera con la necesidad de renovar estos medios de transporte afectando lo menos posible las finanzas de la Corte.

En conferencia de prensa, Hugo Aguilar se refirió a las críticas por la compra de estos vehículos, y respondió que la decisión de negociar su precio, así como la de reubicarlas para otras personas juzgadoras que estén en situación de riesgo, es muestra de que la Suprema Corte “escucha, reacciona y actúa”.

TE RECOMENDAMOS: Gabinete está en coordinación Gobierno federal colaborará con autoridades de Guanajuato tras masacre

▶️#VIDEO | El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz, aseguró que "la austeridad no es un acto simbólico, es un acto responsable".

En torno a la adquisición de nueve vehículos blindados para los ministros, señaló que se trata de una… pic.twitter.com/4RHrZIJXTm — La Razón de México (@LaRazon_mx) January 26, 2026

Yo quiero decirle al pueblo de México que escuchamos, atendemos, respondemos y vamos a caminar al lado del pueblo. [...] Aquí estamos dando muestras de que escuchamos, de que caminamos al lado de la gente y de que es bienvenida la crítica Hugo Aguilar Ortiz, ministro presidente de la SCJN



Hugo Aguilar aclaró que, contrario a lo que se difundió en medios de comunicación, el costo de las camionetas no fue de 3.5 millones de pesos por unidad, sino de 2.4 millones, lo cual, dijo, es un costo incluso menor al de mercado.

[Por un costo de] 3.5 millones se hizo el escándalo. No, no es así. Fueron 2.4 millones lo que costaron. Y si lo revisan bien, el costo del mercado es mayor. Estuvimos negociando hasta el último minuto para que fuera un menor costo. Hugo Aguilar Ortiz, ministro presidente de la SCJN



El ministro presidente de la SCJN respondió a otras acusaciones sobre presuntas irregularidades en la compra de estos vehículos, como una que apuntaba a que las unidades habían sido emplacadas en Morelos y no en Ciudad de México, como corresponde.

Es falso. No se han emplacado los vehículos, menos en el estado de Morelos. Se cubrió la tenencia aquí en la Ciudad de México. Ahora resulta que hasta ‘evasores de impuestos’ nos estaban endilgando Hugo Aguilar Ortiz, ministro presidente de la SCJN



En el mismo sentido, el ministro presidente reiteró que se buscará entregar las camionetas a otros juzgadores, decisión que, aseguró, fue avalada por todos los ministros y dialogada por Néstor Vargas, presidente del Órgano de Administración Judicial.

Remarcó que las y los ministros de la SCJN “no somos de otro corte, no somos de otro talante”, y que “estamos dispuestos a andar como cualquiera de ustedes, a pie si es necesario”.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am