México mantendrá ayuda humanitaria a Cuba pese a aranceles de EU, afirma canciller

Juan Ramón de la Fuente, secretario de Relaciones Exteriores, en la plenaria de Morena.

El Gobierno de México mantendrá el envío de ayuda humanitaria a Cuba, aun frente a la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos a los países que suministren petróleo a la isla, afirmó el secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Juan Ramón de la Fuente.

Durante su participación en la reunión plenaria de los diputados de Morena, el canciller sostuvo que la ayuda humanitaria seguirá siendo uno de los principios de la política exterior mexicana.

Seguimos trabajando desde el Grupo Parlamentario de MORENA. Grandes retos legislativos y un Gabinete a la altura del país, junto al Canciller Juan Ramón de la Fuente, trazando la ruta de la política exterior. 👊🏻#Morena pic.twitter.com/i7cKqy2XLZ — Julieta Villalpando (@JulVillalpndomx) January 31, 2026

Lo anterior debido a que, destacó, la ayuda humanitaria es un mecanismo que permite mantener abiertos los canales de diálogo y enviar un mensaje de solidaridad a los países que enfrentan situaciones críticas.

No aceptamos que no haya ayuda humanitaria cuando algún país del mundo lo requiere y lo vamos a seguir ejerciendo. México hará siempre todo lo que esté a su alcance porque la ayuda humanitaria llegue cuando se necesite Juan Ramón de la Fuente, titular de la SRE



Las declaraciones se producen luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó un decreto para imponer aranceles a los países que suministren petróleo a Cuba.

En ese contexto, la presidenta Claudia Sheinbaum ha señalado que el apoyo a la isla responde a una decisión soberana y a razones humanitarias, y ha advertido que las restricciones podrían derivar en una crisis en la isla.

🔴“México hará siempre lo que esté a su alcance por que la ayuda humanitaria llegue cuando se necesite”, expresa el canciller Juan Ramón de la Fuente en medio de las presiones de Donald Trump para frenar apoyo a Cuba.



📹@Isa_Uribe

pic.twitter.com/nZIT3Alnxl — Azucena Uresti (@azucenau) January 31, 2026

A propósito, De la Fuente enfatizó que la postura mexicana no obedece a presiones externas, sino a una tradición diplomática basada en principios humanitarios y de derecho internacional.

Sobre la relación bilateral con Washington, el canciller afirmó que ésta se rige por el principio de responsabilidad compartida y diferencial, con colaboración y coordinación, pero sin subordinación.

En ese marco, informó que recientemente sostuvo una conversación con Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, para abordar temas de cooperación y agendas de interés común.

Al respecto, Juan Ramón de la Fuente enfatizó que se han registrado resultados en materia de seguridad fronteriza, como una reducción cercana al 50 por ciento en los decomisos de fentanilo.

Asimismo, reiteró que uno de los principios “intocables” de la política exterior mexicana es el respeto irrestricto a la soberanía y a la integridad territorial.

Finalmente, De la Fuente confirmó que México mantendrá su política de asilo por razones políticas y defendió la decisión de conceder protección a Betssy Chávez, ex presidenta del Consejo de Ministros de Perú

A propósito, informó que se buscará el salvoconducto para que reciba el trato correspondiente conforme a los tratados internacionales.

