Claudia Sheinbaum destaca inauguración de obras durante gira en Baja California y Sonora

Al centro, la Presidenta Claudia Sheinbaum durante su gira de trabajo en Sonora.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó la inauguración de obras en los estados de Baja California y Sonora como parte de su gira de trabajo de este fin de semana, e informó que, como parte del proyecto de expansión del Puerto de Guaymas, se contempla una inversión privada de 130 mil millones de pesos para el primer trimestre de este 2026.

“Es una inversión muy importante de 130 mil millones de pesos fundamental, que ya finalmente inicia este año, en el primer trimestre de este año, es el compromiso que hicimos aquí con los inversionistas y con el equipo porque prácticamente ya está todo y se resolvió el tema del gasoducto”, agregó.

Presidenta presencia el hundimiento del exbuque “Corrientes”, en la Bahía de San Carlos. ı Foto: Presidencia

Destacó que durante su gira por Baja California y Sonora inauguró la primera etapa del Viaducto Elevado de Tijuana, y adelantó que la apertura de la segunda etapa será en febrero. Recordó, también, el lanzamiento del Centro de Control de Tráfico Marítimo de Ensenada, así como la presentación del Plan de Justicia para los Trabajadores Agrícolas de San Quintín.

También encabezó el banderazo a la carretera Bavispe-Nuevo Casas Grandes, que conecta Sonora con Chihuahua reduciendo el traslado a una hora y media, así como el hundimiento del exbuque “Corrientes”, en la Bahía de San Carlos para fortalecer el Sistema Arrecifal Artificial Sonorense (SAAS), como parte de una técnica ecológica y turística.

Sheinbaum recordó que este lunes 2 de febrero comenzará a operar el tramo Santa Fe-Observatorio del Tren “El Insurgente”, con el que queda concluida en su totalidad esta obra ferroviaria que conecta a Toluca con la Ciudad de México.

Respecto a la expansión del puerto de Guaymas, destacó que la construcción del Gasoducto de Hermosillo para Guaymas resuelve un problema histórico para el traslado del gas natural proveniente de Texas, adicional a la nueva Terminal de Gas Natural Licuado para exportar a Asia y generar un cabotaje que vaya hacia el sur del país, con el objetivo de impulsar el desarrollo de Puerto Chiapas junto con los Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar.

Presidenta durante la inauguración de la carretera Bavispe-Nuevo Casas Grandes. ı Foto: Presidencia

Agregó que la modernización del Puerto de Guaymas lo convertirá en un puerto para vehículos y contenedores que ayudará al Puerto de Lázaro Cárdenas y a que la producción minera de Sonora tenga una salida a través de Grupo México.

El gobernador Alfonso Durazo Montaño explicó que la modernización del Puerto de Guaymas no es aislada, sino parte de un proyecto integral como lo es el Plan Sonora, que busca impulsar el crecimiento económico del estado de manera sustentable.

Resaltó obras que complementan la infraestructura para eficientar el intercambio comercial en la entidad como la carretera Guaymas-Chihuahua, o la recién inaugurada Bavispe-Nuevo Casas Grandes. Anunció que la Presidenta autorizó un recurso de 300 mil millones de pesos para la construcción de una nueva Aduana en San Luis Río Colorado.

Autoridades federales y estatales destacaron la coordinación con la iniciativa privada para impulsar el desarrollo portuario y logístico en Sonora. ı Foto: Sener

El director de la Administración del Sistema Portuario Nacional (ASIPONA) Guaymas, vicealmirante Ernesto Bañares Rosete, explicó que son cuatro los proyectos de inversión en el Puerto:

La construcción de la Terminal de Gas Natural Licuado, con una inversión de 6.8 mil millones de dólares

La Terminal de Contenedores y Usos Múltiples, con inversión de 424.8 mil millones de pesos que estará concluido el 15 de marzo de 2027

Acciones de modernización a cargo de Grupo México y otras por Grupo MILAC

El director de AMIGO LNG, Muthu Chezhian, detalló que la Terminal de Gas Natural Licuado se situará en la Bahía de Santa Catalina y estimó que el costo del gas natural para las y los sonorenses podría reducirse 30 por ciento con esta planta.

De Grupo Carrix, Fernando Chico Pardo, expuso que la Terminal de Contenedores y Usos Múltiples permitirá elevar de 10 mil hasta 250 mil el número de contenedores que se mueven diariamente, mientras que Manuel Fernández Pérez, director comercial Grupo Carrix, anunció que harán pruebas piloto para exportar 300 vehículos de la marca Ford para iniciar operaciones en julio de este año.

El director administrativo de Grupo México, Isaac Franklin Unkind, explicó que la modernización que se realiza en su bodega busca aumentar en 25 por ciento la capacidad de almacenamiento estático; en tanto que, Carlos Esquivel Ortega, director de Logística de MILAC, explicó que el inicio de operaciones está programado para abril de este año, con capacidad de 55 mil toneladas, con el objetivo de optimizar el manejo de concentrados minerales.

cehr