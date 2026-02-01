Salida de Adán Augusto confirma división y poca coordinación de Morena: ‘Alito’ Moreno

La salida de Adán Augusto López Hernández de la coordinación de Morena en el Senado evidenció una profunda división interna y una falta de coordinación dentro del partido oficialista, afirmó el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas.

En entrevista con medios de comunicación, el también senador señaló que la renuncia del exsecretario de Gobernación ratifica los señalamientos que la oposición ha hecho de manera constante tanto a nivel nacional como internacional. A su juicio, la “fractura interna del partido” en el poder demuestra la ausencia de liderazgo y de una visión clara para gobernar el país.

“Hay una gran división, hay poca coordinación y falta de responsabilidad para entender que lo más importante es México”, expresó Moreno Cárdenas. Añadió que el gobierno actual no ha entregado resultados en áreas fundamentales como seguridad y economía lo que, dijo, ha incrementado la incertidumbre entre la ciudadanía.

Cada día se confirma lo que hemos venido diciendo. México necesita resultados, no pretextos ni discursos vacíos del gobierno de MORENA.



La gente quiere ver que las cosas funcionen y que el país avance de verdad. pic.twitter.com/452lp6pYp5 — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) February 1, 2026

El líder del PRI consideró que el inicio del nuevo periodo de sesiones en el Congreso abre una oportunidad para impulsar una etapa distinta, basada en el diálogo parlamentario y republicano, aunque advirtió que será indispensable voluntad política por parte del oficialismo para construir acuerdos reales.

Alejandro Moreno sostuvo que la situación en el Senado refleja la incapacidad del gobierno para generar consensos y escuchar voces distintas. “el respeto, la tolerancia, la apertura, el escuchar a quienes piensan distintos, son pasos firmes para construir un mejor proyecto de país para todos”, subrayó, al insistir en que Morena ha demostrado una carencia de estas cualidades.

Respecto a los señalamientos realizados por Adán Augusto López sobre presuntos vínculos de exfuncionarios de su gobierno con la organización criminal La Barredora, el dirigente priista afirmó que existen hechos claros de relaciones entre integrantes de Morena y el crimen organizado, así como una supuesta protección desde las más altas esferas del poder.

“Este es un gobierno que no ha querido investigar a ninguno de los suyos”, acusó Moreno Cárdenas, al reiterar que es necesario investigar.

Se tiene que investigar a los narcopolíticos de MORENA que están vinculados con el crimen organizado. Sin excepciones y sin simulaciones.



El país merece saber la verdad y que haya consecuencias. pic.twitter.com/KIyY3G5gcD — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) February 1, 2026

