¿Quién es Diego ‘N’, el alcalde de Tequila detenido por vínculos con el crimen organizado y extorsión?

Diego “N”, presidente municipal en funciones de Tequila, Jalisco, fue capturado junto con tres altos funcionarios de su administración como parte del Operativo Enjambre.

Además del edil, fueron asegurados el Director de Seguridad Pública, el Director de Catastro y Predial y el Director de Obras Públicas, todos señalados por integrar una presunta red de corrupción que operaba dentro del Ayuntamiento.

De acuerdo con las investigaciones, el grupo habría participado en esquemas de extorsión contra empresas cerveceras y tequileras. También se les relaciona con una célula delictiva del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Presentación del detenido. ı Foto: Gobierno de México.

¿Quién es Diego Rivera Navarro?

Diego Rivera Navarro se desempeñaba como presidente municipal de Tequila, Jalisco, cargo que obtuvo tras ganar las elecciones de 2024 como abanderado de Morena, en coalición con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT) bajo la alianza “Juntos Haremos Historia”.

A diferencia de otros funcionarios públicos, Rivera Navarro no cuenta con un currículum público disponible, por lo que se desconoce su formación académica y trayectoria política previa, aunque se sabe que se despeñó como Regidor de la misma localidad.

Antecedentes

Su nombre ya había surgido en investigaciones anteriores. En mayo de 2025 fue citado por la Fiscalía General del Estado tras un evento musical en el que se proyectaron imágenes de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del CJNG, durante la presentación del grupo Los Alegres del Barranco.

Asimismo, la empresa tequilera José Cuervo denunció al Ayuntamiento por presuntos cobros irregulares de impuesto predial que habrían alcanzado montos superiores a lo legal, además de multas que superaban los 60 millones de pesos. La compañía también acusó la negativa injustificada de permisos y el intento de clausura de una de sus plantas.

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, confirmó que existían al menos diez quejas formales de empresas por presuntas extorsiones durante la administración de Rivera Navarro.

