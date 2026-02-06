PRI exhorta a Salud a informar sobre regulación y vigilancia en Farmacias del Bienestar

El diputado priista Emilio Suárez Licona exhortó a la Secretaría de Salud a remitir a la Cámara de Diputados un informe detallado sobre el cumplimiento de la regulación y normatividad sanitaria aplicable a las llamadas Farmacias del Bienestar, mediante la presentación de un Punto de Acuerdo.

El legislador subrayó que resulta imperativo realizar una revisión integral y actualizada de todo el proceso relacionado con los medicamentos en el país, desde su regulación y autorización, hasta su comercialización, prescripción y vigilancia posterior, con el objetivo de garantizar la seguridad, calidad y eficacia de los productos que consume la población.

En su planteamiento, Emilio Suárez Licona enfatizó la necesidad de alinear el sistema nacional de medicamentos con los más altos estándares internacionales, así como de fortalecer los mecanismos de vigilancia sanitaria para detectar y retirar oportunamente cualquier producto que represente un riesgo para la salud pública. Asimismo, advirtió sobre la importancia de evitar la circulación de medicamentos falsificados, adulterados o ilegales.

Emilio Suárez Licona explicó que la propuesta también busca asegurar que la prescripción médica se realice con base en evidencia científica y en el interés superior del paciente, además de actualizar la normatividad vigente frente a los nuevos desafíos tecnológicos, terapéuticos y de salud pública.

Emilio Suárez Licona detalló que esta revisión debe ser efectiva, sistemática y sustentada en evidencia, y abarcar no solo la Ley General de Salud, sino también el Reglamento de Insumos para la Salud, las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) aplicables —como la NOM-072-SSA1-2012 sobre publicidad y la NOM-220-SSA1-2016 en materia de farmacovigilancia—, así como los procedimientos administrativos de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

Emilio Suárez Licona recordó que el pasado 2 de diciembre de 2025 se puso en marcha el programa Farmacias del Bienestar, diseñado para facilitar el acceso a medicamentos a personas adultas mayores y con discapacidad, como parte del esquema Salud Casa por Casa. En su primera etapa, el programa inició en 500 Unidades de Salud del IMSS, IMSS-Bienestar y Tiendas del Bienestar en el Estado de México, con la meta de extenderse a todas las entidades del país en marzo de 2026.

La intención del proyecto, señaló, es acercar los medicamentos a quienes enfrentan dificultades para trasladarse a un centro de salud o para esperar largas filas en farmacias convencionales. No obstante, advirtió que hasta el momento no se ha precisado si los medicamentos distribuidos en estos módulos cumplen cabalmente con la normatividad vigente, como la NOM-073-SSA1-2005 sobre estabilidad de medicamentos o la NOM-220-SSA1-2016 relativa a la operación del sistema de farmacovigilancia.

