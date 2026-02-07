‘El Nito’, exoperador de los Beltrán Leyva, se declara culpable en EU por narcotráfico

Rodolfo "N", "El Nito", en una imagen difundida por medios de comunicación.

Rodolfo “N”, alias “El Nito”, identificado como exoperador y uno de los hombres de confianza de Arturo Beltrán Leyva, se declaró culpable de cargos de narcotráfico ante una corte federal de Washington DC, por su participación en una red criminal dedicada al tráfico de drogas a gran escala hacia Estados Unidos.

El acusado podría enfrentar una condena que va de 10 años de prisión hasta cadena perpetua, además de una multa de hasta 10 millones de dólares.

De acuerdo con reportes del diario Milenio, la declaración de culpabilidad fue realizada el 5 de febrero ante la jueza federal Jia M. Cobb, casi un año después de que López Ibarra fuera expulsado de México en febrero de 2025, junto con otros 28 líderes y operadores del narcotráfico considerados de alta peligrosidad.

La audiencia puso fin a años de litigios con los que el capo logró retrasar su extradición a Estados Unidos.

El acuerdo fue alcanzado tras varios meses de negociaciones entre la fiscalía estadounidense y la defensa del acusado, encabezada por el abogado Frank Pérez, quien también representa a Ismael “El Mayo” Zambada.

En los términos del convenio no se establece de manera explícita una obligación de colaboración o entrega de información sobre terceros, aunque los fiscales aceptaron recomendar una pena menor a la máxima a cambio de que Rodolfo “N” renunciara a un juicio y a futuras apelaciones. La decisión final quedará en manos de la jueza.

Según la acusación, “El Nito” formó parte entre 2003 y 2016 de una conspiración criminal internacional con operaciones en México, Guatemala y Colombia, dedicada al tráfico de toneladas de cocaína hacia Estados Unidos por rutas terrestres, marítimas y aéreas.

Inicialmente operó como aliado de una facción del Cártel de Sinaloa y posteriormente asumió un rol de liderazgo dentro de los Beltrán Leyva.

El acusado admitió que durante la conspiración se pagaron sobornos a policías y funcionarios del gobierno mexicano para evitar interferencias en las actividades delictivas.

Sus operaciones se interrumpieron parcialmente durante su encarcelamiento en México entre 2009 y 2014, pero tras recuperar su libertad habría retomado sus actividades criminales hasta su captura con fines de extradición.

La audiencia de preparación de sentencia fue programada para el 6 de mayo. “El Nito” también se comprometió a entregar información sobre los bienes y recursos financieros obtenidos de manera ilícita.

