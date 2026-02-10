Mier exhorta a senadores de oposición a ‘pensar en México’ ante votación de jornada laboral de 40 horas

Ignacio Mier Velazco, coordinador de Morena en el Senado de la República.

Ignacio Mier Velazco, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado de la República, hizo un llamado a los legisladores de oposición para que respalden la reducción de la jornada laboral que será votada este miércoles 11 de febrero en el Pleno, luego de ser aprobada en comisiones unidas.

“Un exhorto a las senadoras y los senadores que pensemos en México. Que hay ocasiones en que nuestras diferencias nos separan, pero hay temas que deben de unirnos como mexicanos", declaró el legislador morenista al concluir la sesión del martes.

Ignacio Mier reconoció que algunos senadores inicialmente manifestaron estar en contra de la propuesta, pero expresó confianza en que cambien su postura.

"Creo que habla bien de ellos, tiene un costo no hacerlo, tiene un costo social y un costo político" Ignacio Mier, coordinador de Morena en el Senado



Jornada laboral de 40 horas, un “encuentro de voluntades”

El coordinador parlamentario destacó que la reforma para reducir la jornada laboral a 40 horas semanales fue resultado de un “encuentro de voluntades” entre empleadores de diferentes sectores, trabajadores y el gobierno como facilitador.

“Ese encuentro de voluntades y del gobierno que fue el puente hicieron posible que se construyera esta iniciativa que es un avance", explicó.

La reforma laboral, según Mier Velazco, garantizará “el descanso para los trabajadores sin que se sacrifique ni empleos, ingresos, salarios y tampoco la productividad y la planta productiva en México”, implementándose de forma "paulatina, progresivamente, efectivamente de manera flexible".

Ignacio Mier niega roces con aliados del PT

Consultado sobre posibles reproches del Partido del Trabajo (PT), aliado de Morena, que durante la sesión de comisiones unidas externó que la iniciativa requería que se establecieran dos días de descanso, el senador lo negó: “al contrario, la presidenta de la comisión siempre busca el ideal, pero entre el ideal, se busca siempre el posible y para eso es el acuerdo político”.

Mier calificó la iniciativa como “un hecho histórico en México” y aseguró que si todos votan a favor, “hablará muy bien del régimen democrático de partidos en nuestro país”.

