Salón de belleza del Senado será cerrado definitivamente, informa Manuel Velasco

El coordinador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Senado de la República, Manuel Velasco Coello, reiteró que el salón de belleza que operaba en el recinto legislativo fue cerrado “definitivamente”.

En entrevista con medios, el exgobernador de Chiapas afirmó que la Junta de Coordinación Política (Jucopo) acordó cerrar el espacio tras la polémica por una publicación de la revista Proceso, que hace una semana reveló la existencia de la estética en el edificio Hemiciclo.

“Yo creo que es un tema que está en manos de la Junta de Coordinación Política. El acuerdo que ya se tomó es que se va a cerrar. Lo que se acordó es que se va iba a cerrar definitivamente”, señaló Velasco Coello.

El coordinador parlamentario también se refirió a las declaraciones de la senadora de su bancada, Juanita Guerra Mena, quien fue captada mientras se aplicaba un tinte capilar durante su jornada laboral y en plena sesión, el pasado 4 de febrero.

Guerra Mena ha sostenido que pagó los servicios con recursos propios y que acudió por invitación de senadoras de Morena. Aunque ha evitado revelar los nombres de sus compañeras “por respeto como mujeres”, entre lágrimas les reprochó su falta de solidaridad.

Al respecto, Manuel Velasco aseguró que el grupo parlamentario del Partido Verde respalda a la senadora, quien, dijo, “siente ella que la dejaron sola”. Al mismo tiempo, opinó que se debe aclarar cuándo se reinstaló el salón de belleza, debido a que había sido cerrado en 2018 , cuando Ricardo Monreal Ávila asumió la presidencia de la Jucopo.

“Por supuesto que la senadora Juanita Guerra tiene el respaldo de la bancada. (...) Yo creo que es un tema que se tiene que transparentar, que se tiene que decir con absoluta claridad desde hace cuánto tiempo está en funcionamiento , si fue desde la legislatura pasada o fue a partir de esta legislatura", añadió.

cehr