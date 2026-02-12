¿Dónde me vacuno? Este es el mapa interactivo para ubicar el lugar más cercano

Durante este año los casos confirmados y los posibles casos de sarampión han aumentado en el país, por lo que las campañas de vacunación se han intensificado en algunas regiones.

Las personas que no cuenten con el esquema completo de vacunación, que no se hayan enfermado de sarampión o que quieran tener un refuerzo deben acudir a vacunarse contra el sarampión.

La vacuna contra el sarampión se dirige de manera prioritaria a las niñas y niños de 12 meses, quienes deben recibir la primera dosis de Sarampión, Rubéola y Paroditis (SRP), mientras que los de 18 meses deben adquirir la segunda dosis de SRP.

Esta vacuna también debe ser aplicada a los menores de 6 a 11 meses de edad que habiten en las regiones que tengan brotes de sarampión activos, así como a las y los rezagados de 2 a 9 años de edad.

Las personas de 10 a 49 años de edad que no cuenten con esquema de vacunación completo o no recuerden haber recibido la vacuna deben recibir una dosis de la vacuna Sarampión Rubélola (SR).

Persona de salud, ayer al preparar la vacuna SRP para inmunizar a la población. ı Foto: Especial

¿Dónde me vacuno?

Aquellas personas que quieran vacunarse pueden localizar los Centros de Salud del país que cuenten con vacunas contra sarampión en la página oficial de la Secretaría de Salud “¿Dónde me vacuno?“.

Esta página cuenta con un mapa interactivo de la República mexicana, y para poder localizar el Centro de Salud más cercano a tu lugar de residencia únicamente debes hacer zoom en el mapa.

De igual manera puedes ingresar la información específica en la parte superior del mapa, pues puedes indicar el tipo de vacuna que requieres que puede ser SR o SRP, la entidad, municipio y el grupo de edad para el que requieres la vacuna.

¿Dónde me vacuno? vacuna contra sarampión en México ı Foto: Captura de pantalla

Una vez que ingreses esta información; además del mapa, también podrás encontrar una lista en la parte posterior en la que se especifican los puestos de vacunación disponibles.

¿Dónde me vacuno? vacuna contra sarampión en México ı Foto: Captura de pantalla

Esta lista contiene el nombre de la sede, la entidad, el municipio, la dirección, las vacunas que tiene disponibles y el horario de atención que tiene, y al dar clic en una opción puedes encontrar la ubicación exacta en el mapa interactivo.

¿Dónde me vacuno? vacuna contra sarampión en México ı Foto: Captura de pantalla

Es muy importante que la población de las 32 entidades acuda a los puestos de vacunación que se encuentren disponibles en su localidad, ya que esta es la única medida para prevenir el contagio de sarampión.

