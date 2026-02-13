‘No me han notificado mi despido’: Marx Arriaga niega su destitución

El director general de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Marx Arriaga Navarro, afirmó que continúa en el cargo y negó haber sido despedido, pese a que fue retirado de sus oficinas en la Ciudad de México.

Durante un encuentro con medios de comunicación, el funcionario sostuvo que no ha recibido ninguna notificación oficial de destitución conforme a la ley laboral, por lo que —aseguró— legalmente sigue desempeñando sus funciones.

“No hasta que no me entreguen un documento donde diga mi despido conforme a las leyes vigentes laborales… yo sigo en el puesto”, declaró.

SEP DESTITUYE A MARX ARRIAGA; ÉL AFIRMA QUE SIGUE EN EL CARGO



Arriaga explicó que, mientras no exista un oficio formal, continuará despachando como titular del área, al considerar que así lo establece la normatividad administrativa.

El funcionario rechazó que su postura sea un intento de aferrarse al cargo y señaló que su permanencia responde a la defensa del proyecto educativo que impulsó desde esa dirección. En particular, mencionó los 107 materiales educativos elaborados durante su gestión, vinculados al modelo pedagógico de la Nueva Escuela Mexicana.

“Nosotros vamos a defender con uñas y dientes esos 107 materiales, sea en esta oficina o sea en las calles”, afirmó.

Añadió que, en caso de recibir la notificación oficial de cese, abandonará el cargo pero continuará defendiendo el modelo educativo fuera de la institución.

“Si llega el oficio… nos vamos a la calle a la defensa. No nos aferramos a la silla, nos aferramos a los principios”, dijo.

El funcionario también acusó que su salida estaría relacionada con diferencias respecto al contenido educativo y con la participación de editoriales privadas en la producción de materiales escolares.

Por su parte, la Secretaría de Educación Pública informó que iniciará el proceso para designar a un nuevo titular del área, lo que en la práctica implica su relevo administrativo. Sin embargo, hasta el momento no se ha hecho público un documento de destitución dirigido al propio funcionario.

