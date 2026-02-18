Ignacio Mier afirma que reforma electoral se discutirá con o sin acuerdos con el PT y el Verde

El coordinador del grupo parlamentario de Morena en el Senado, Ignacio Mier, advirtió que la reforma electoral se discutirá aunque no se alcancen acuerdos con los partidos del Trabajo y Verde Ecologista de México, rechazando así que la ausencia de consensos entre aliados signifique necesariamente el fin del proceso legislativo.

“Ese parece un eslogan“, respondió Ignacio Mier de forma escueta al ser cuestionado sobre si sin aliados no habría reforma electoral.

La declaración de Ignacio Mier matiza la posición expresada el martes por el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, quien señaló que sin el respaldo del PT y del Verde la reforma no prosperaría.

“Nosotros vamos a actuar conforme a nuestros principios siempre”, sostuvo.

El legislador recordó que la reforma político-electoral quedó fuera del llamado “Plan C” negociado con sus aliados para el proceso electoral de 2024.

“Se presentó el 5 de febrero del 2024, se separó porque no formaba parte de nuestra alianza con nuestros partidos aliados, el Partido del Trabajo y el Partido Verde, y se está discutiendo ahora”, explicó.

El senador se negó a pronunciarse sobre si sería preferible una reforma posible a una reforma deseable, y pidió esperar a conocer la iniciativa formal.

“Cuando se tiene la mayoría calificada es posible cualquier reforma”, apuntó, dejando abierta la puerta a distintos escenarios.

