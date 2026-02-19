‘No tiene caso reforma desdibujada’: CSP ante falta de acuerdos entre Morena y aliados

Ante la falta de acuerdo que persiste entre las bancadas de la 4T en el Congreso respecto a la Reforma Electoral, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo comentó que no tiene caso que se presente un proyecto que no responda a lo pedido por la ciudadanía.

A lo largo de esta semana, los líderes de Morena en ambas cámaras han dejado ver que no está asegurada la mayoría calificada que requiere esta reforma constitucional para salir adelante, debido a que persisten resistencias de parte de sus aliados: Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo.

Tras precisar que la reforma será presentada el martes de la próxima semana, la mandataria pidió esperar a que el proyecto se exponga para ahondar en los asuntos que le rodean.

No obstante, Claudia Sheinbaum Pardo mencionó que los planteamientos que adelantó esta misma semana, como lo es la modificación en la forma en que se elige a las candidaturas plurinominales o la reducción al costo de las elecciones, se hizo a partir de la opinión de las y los ciudadanos.

“Vamos a hablar la próxima semana. No tiene caso una reforma electoral totalmente desdibujada. O sea, hay temas que ha planteado la gente, eso es lo que estamos planteando. Ya el martes, con gusto platicamos todo lo que tiene que ver con la reforma”, declaró este jueves en la Mañanera del Pueblo.

Claudia Sheinbaum Pardo También aseguró que el documento que ayer comenzó a circular sobre las presuntas propuestas preliminares de la reforma es falso.

En cuanto a la salida del actor Sergio Mayer de la bancada de Morena en San Lázaro para volver a formar parte de un reality show, Claudia Sheinbaum Pardo comentó que es un asunto del grupo parlamentario, pero de cualquier forma contará con un suplente para continuar con los trabajos legislativos.

