CONAGO respalda operativo contra ‘El Mencho’ y estrategia de seguridad de Sheinbaum

La Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO) emitió un pronunciamiento en respaldo a las fuerzas armadas y al Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal, luego del operativo en que perdió la vida Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), considerado uno de los criminales más buscados del mundo.

En un comunicado, los mandatarios estatales señalaron que “reconocen las acciones de la Secretaría de la Defensa Nacional realizadas en el marco de la ley, orientadas a debilitar las estructuras delictivas que afectan la paz y la tranquilidad de las familias mexicanas”.

El pronunciamiento también extiende el reconocimiento al trabajo coordinado de las instituciones de seguridad del país.

“Las y los gobernadores del país reconocemos el trabajo y la coordinación del Gabinete de Seguridad, el Ejército Mexicano, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas, que con compromiso y profesionalismo salvaguardan la integridad y la tranquilidad de la población ”, señala el texto.

Los gobernadores expresaron además su respaldo explícito a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo “por la conducción decidida, responsable y estratégica de la política nacional de seguridad”, y anunciaron su disposición de mantener una coordinación permanente con el gobierno de México para respaldar la Estrategia Nacional de Seguridad.

Entre los compromisos asumidos por los mandatarios estatales destacan fortalecer las capacidades institucionales en materia de prevención, inteligencia y procuración de justicia, así como “impulsar acciones integrales que atiendan las causas estructurales de la violencia”.

El comunicado cierra con un mensaje de unidad institucional: “La seguridad es una responsabilidad compartida. En unidad y con pleno respeto a la legalidad, seguiremos trabajando para garantizar la paz, estabilidad y bienestar de todas y todos los mexicanos”.

cehr