Emiten alerta en Aeropuerto Internacional de Guadalajara; reportan disparos | VIDEOS

Este domingo por la mañana se registraron diversos bloqueos en vialidades de Jalisco, por lo que incluso se suspendieron servicios de transporte público y el Aeropuerto Internacional de Guadalajara emitió una alerta.

Este domingo por la mañana se registró la quema de vehículos en diversos puntos de Jalisco, y de acuerdo con los reportes, estos fueron resultado de un operativo que realizaron las fuerzas federales en Tapalpa, que derivó en el abatimento de “El Mencho”.

Debido a los incidentes que se registran en el estado, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes pidió a las personas optar por rutas alternas a la Red Carretera Federal libre de peaje de Jalisco, Michoacán y Nayarit.

Incendios de vehículos registrados en Jalisco ı Foto: Redes Sociales

Alerta del Aeropuerto Internacional de Guadalajara

El Aeropuerto Internacional de Guadalajara informó que; debido a los acontecimientos que se están registrando en la carretera hacia Chapala, los conductores pueden encontrar alteraciones en el tráfico.

Se pidió a las personas con vuelos programados para este domingo tomar precauciones y planificar con tiempo su llegada al aeropuerto, e incluso llegar con tiempo extra para poder asegurar su llegada a tiempo para abordar sus vuelos.

Comunicado del Aeropuerto Internacional de Guadalajara ı Foto: Redes Sociales

Diversos usuarios comenzaron a preguntar si los vuelos de llegada y de salida a la región no han sido suspendidos por los incidentes que se han registrado en el estado, mientras que algunos otros ya han reportado cancelaciones en sus vuelos por una situación de emergencia que se vive en el aeropuerto y en la ciudad.

Algunos usuarios comenzaron a publicar videos en los que se puede observar a los pasajeros y al personal del aeropuerto corriendo dentro de las instalaciones del Aeropuerto de Guadalajara.

En otros videos se puede observar a las personas refugiándose detrás de las bancas que se encuentran dentro del aeropuerto, y en otros incluso se puede observar a las personas corriendo en el área de las pistas con una expresión de preocupación en su rostro.

En un video se puede escuchar que reportan la suspensión de las operaciones, pues presuntamente se registró la presencia de hombres armados dentro de las instalaciones del Aeropuerto Internacional de Guadalajara.

A pilot at Guadalajara International Airport reports that “armed men,” suspected to be CJNG fighters, have forced their way into the airport. pic.twitter.com/wyCvHyQOLB — Open Source Intel (@Osint613) February 22, 2026

El Grupo Aeroportuario del Pacifico (GAP) informó que el Aeropuerto Internacional de Guadalajara se encuentra operando con normalidad, pues no se registraron afectaciones en las operaciones de este derivadas de la situación que se ha presentado en diversos puntos de Jalisco.

Apuntaron que “las situaciones registradas en diversas zonas del estado” no tienen repercución directa en las operaciones de la terminal ni en la seguridad dentro del aeropuerto, pues esta se encuentra bajo protección de la Guardia Nacional (GN) y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Asimismo, señalaron que no se han registrado incidentes dentro de las instalaciones del Aeropuerto Internacional de Guadalajara, por lo que no exister riesgo para los pasajeros, colaboradores y visitantes.

Comunicado del GAP sobre el Aeropueto Internacional de Guadalajara ı Foto: Redes Sociales

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.