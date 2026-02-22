¿Hay video del operativo donde murió El Mencho? Esto se sabe

Lo que se sabe del operativo en el que murió El Mencho

Así se llevó a cabo su abatimiento — El Mencho, quien fuera fundador y líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue abatido la mañana de este 22 de febrero en un operativo realizado por las fuerzas federales de seguridad de México.

En redes sociales se difundieron videos en los que se pudieron ver quemas de vehículos y bloqueos en diferentes entidades del país, principalmente en Jalisco, Colima, Michoacán y Guanajuato.

¿Hay video del operativo de El Mencho?

Los usuarios de redes sociales quieren ver el video del momento en que los militares abatieron a El Mencho durante el operativo.

Por el momento no se ha revelado ningún video que haya documentado el momento de la captura y abatimiento de El Mencho.

Tampoco las autoridades federales han revelado algún material de video o de fotos sobre la captura y la muerte de este líder criminal. Pero se espera que en las próximas horas se siga revelando más información por parte del gobierno sobre esta histórica captura.

Cabe recordar que el pasado 8 de enero de 2016, los elementos de la Marina detuvieron a El Chapo Guzmán, después de que había escapado del penal de máxima seguridad del Altiplano.

En ese momento que se llevó a cabo el operativo, los militares traían en sus cascos cámaras con las que documentaron todo el operativo con el entraron a la casa donde se escondía El Chapo Guzmán.

Además, de que luego revelaron las imágenes en las que se le puede ver al ex capo detenido sentado en una habitación con una camiseta de tirantes.

Así detuvieron a El Chapo Guzmán ı Foto: Gobierno de México

En ese operativo se detuvo a varias personas que estaban con el ex líder criminal del Cartel de Sinaloa.

En ese sentido, los usuarios de Internet señalan que quieren ver un video similar, pero ahora del abatimiento de El Mencho, por el momento no se ha revelado un video similar con la captura y muerte del líder del CJNG.