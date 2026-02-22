¿Quién es la esposa de ‘El Mencho’, líder del CJNG? FOTO

Este domingo por la mañana se registraron diversos bloqueos en vialidades de Jalisco, esto debido de un operativo realizado por fuerzas federales en Tapala que derivó en enfrentamientos.

Además de los diversos bloqueos e indencios de vehículos; de acuerdo con la información que se conoce, las fuerzas federales abatieron a Nemesio Oseguera, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En febrero del 2025 se registró la liberación anticipada de la esposa de “El Mencho”, esto luego de haber sido sentenciada a cinco años en prisión por no revelar información relacionada con sus negocios.

Incendios de vehículos registrados en Jalisco ı Foto: Redes Sociales

¿Quién es la esposa de ‘El Mencho’?

La esposa de el líder del CJNG es Rosalinda González, quien nació entre 1962 y 1963 en Aguililla Michoacán, y quien presuntamente se dedicaba a blanquear dinero proveniente de dicha organización criminal.

Rosalinda es conocida como “La Jefa”, y fue recluída en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 16 en Morelos debido a que se le señaló por operar negocios con recursos provenientes de actividades ilícitas.

En 2024 la Fiscalía General de la República (FGR) pidió procesar a Rosalinda por delincuencia organizada; sin embargo, esta solicitud fue rechazada por un Tribunal Federal por no tener elementos suficientes.

El 27 de febrero del 2025 un juez federal concedió la liberación anticipada de “La Jefa”; quien había sido condenada a cinco años de prisión en diciembre del 2023, debido al buen comportamiento que tuvo durante su estadía en el Cefereso 16 de Morelos.

Cefereso 16 de Morelos ı Foto: Mónica González Islas

La liberación anticipada de Gonzáles por el delito de lavado de dinero había sido tomada desde el 30 de enero; sin embargo, este proceso fue retrasado por una impuganicón de la FGR.

De acuerdo con la información que se conoce, Rosalinda presuntamente supervisaba los recursos del CJNG, y entre estos se incluían negocios que estaban afiliados a la organización criminal, por lo que esta fue arrestada en 2018 por las Armada de México por presunto lavado de dinero.

Pese a esto, en ese año “La Jefa” fue liberada de prisión tras varias audiencias y pagar una fianza de millón y medio de pesos, pero en noviembre del 2021 fue recapturada, derivando en la sentencia de prisión en diciembre del 2023 y su liberación en febrero del 2025.

Rosalinda González, esposa de "El Mencho" ı Foto: Especial

