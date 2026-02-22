Este domingo la Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato informó que los hechos que se registraron; derivados del operativo que realizaron las fuerzas federales en Jalisco, se encuentran controlados actualmente.

Puntualizaron por medio de un comunicado que no advierten algún riesgo para circular en las vías estatales o federales, y apuntaron que estas permanecen bajo vigilancia.

Asimismo, puntualizaron que hay operativos de vigilancia activos con apoyo de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE), Ejército Mexicano, Guardia Nacional y policía municipal.

TE RECOMENDAMOS: En toda la entidad Suspensen clases y actividades culturales en Querétaro este 23 de febrero

Uno de los bloqueos en Guanajuato. ı Foto: Cortesía ReporterosEnLaZona

En ese sentido, informaron que se han registrado detenciones de varias personas en varios municipios de Guanajuato, y que estas fueron puestas a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Apuntaron que hay información falsa circulando en redes sociales, por lo que piden a la población permanecer informados por medio de canales oficiales, pues se encuentran informando sobre los incidentes registrados en la región.

Por su parte la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz, informó que se encuentran en sesión permanente con el Grupo de Inteligecia Operativa del C5i, con la finalidad de coordinar en tiempo real las acciones necesarias para garantizar la seguridad del estado.

Incidentes en Guanajuato ı Foto: Redes sociales

Suspeden clases en Guanajuato este 23 de febrero

Pese a que se ha puntualizado que los incidentes que se registraron en Guanajuato se encuentran controlados, la gobernadora informó que las clases de este 23 de febrero están suspendidas.

Libia Dennise precisó que; como medida preventiva para salvaguardar la integridad de las infancias, las juventudes, y el personal docente, se suspenderán clases este lunes en todos los niveles educativos del estado.

Puntualizó que esta suspensión de actividades en las instituciones académicas solamente se realizará el 23 de febrero, por lo que el 24 de febrero se retomarán con normalidad todas las actividades.

Gobernadora de Guanajuato confirma suspensión de clases ı Foto: Captura de pantalla

“Estaremos informándoles puntualmente de todo, hablándoles con la verdad, como siempre lo hemos hecho” precisó la gobernadora, quien aseguró que los hechos que ocurren en el estado no se niegan y se informan con transparencia.

Precisó que hasta las 15:00 horas de este 22 de febrero se registraron 55 incidentes en 23 municipios de Guanajuato, y que todos estos han sido controlados con saldo blanco.

Los municipios con que cuentan con reportes atendidos y controlados son Ocampo, Dolores Hidalgo, San Miguel de Allende, Victoria, Guanajuato, Silao, Irapuato, Pueblo Nuevo, Salamanca y León.

Asimiso hay reportes controlados en San Francisco del Rincón, Purísima del Rincón, Romita, Manuel Doblado, Pénjamo, Abasolo, Huanímaro, Valle de Santiago, Yuriria, Moroleón, Huanímaro, Santiago Maravatío, y Acámbaro.

Les comparto este mensaje con total transparencia sobre los acontecimientos de hoy.



Con más firmeza que nunca, seguimos trabajando para proteger a las familias de Guanajuato. pic.twitter.com/hG5NrjBioO — Libia Dennise (@LibiaDennise) February 22, 2026

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.