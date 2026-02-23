Marina destruye casi dos millones de plantas de amapola en Nayarit

Imagen temática de una acción de la Marina.

Droga fue erradicada y destruida en el lugar

La Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, asestó un golpe al narcotráfico en la sierra nayarita al localizar y destruir 34 plantíos de amapola con aproximadamente un millón 962 mil plantas, distribuidas en zonas aledañas a los poblados de El Magueyito, Los Encinos y Tempisque, en el municipio Del Nayar, informó este lunes la Secretaría de Marina.

El hallazgo se produjo durante patrullajes de disuasión y vigilancia terrestre realizados por efectivos de la Décima Zona Naval, quienes identificaron los cultivos en un área de alrededor de 98 mil 100 metros cuadrados.

Las plantas fueron erradicadas y destruidas en el lugar.

La dependencia señaló que “la erradicación de estos cultivos ilícitos contribuye a debilitar la cadena de producción y distribución de drogas, evitando que estas sustancias lleguen a los mercados nacionales e internacionales.”

Asimismo, la Marina subrayó que con este tipo de acciones “coadyuva en la suma de esfuerzos del Gobierno de México para combatir la producción de drogas en el país, debilitando las capacidades logísticas y financieras de los grupos delictivos, y contribuyendo a la seguridad y bienestar de la población.”

Los tres poblados involucrados en el operativo se ubican en la zona serrana del municipio Del Nayar, región históricamente vinculada al cultivo de enervantes en el estado de Nayarit.

