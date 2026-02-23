¿Quién es Abraham Oseguera Cervantes ‘Don Rodo’, el hermano de ‘El Mencho’ que ya fue detenido?

Este lunes se confirmó que el cuerpo trasladado a las oficinas de la FEMDO de la CDMX pertenecía a Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, quien fue el fundador y líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Luego de que este domingo se registraran diversos incendios de vehículos para realizar bloqueos en vialidades federales y estatales de varios estados de la República Mexicana, la Presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo informó que hay operativos de seguridad activos en el país, y que no se han registrado incidentes este lunes.

El secretario de Defensa, Ricardo Trevilla dijo este lunes durante la conferencia de prensa matutina que el abatimiento de “El Mencho” en Tapalpa, Jalisco, se dió debido a la visita de una pareja sentimental de este.

Derivado del abatimiento del líder del CJNG, los nombres de diversos miembros de este grupo delictivo han salido a la conversación pública de nueva cuenta, incluyendo los miembros de su familia.

Nemesio Rubén Oseguera Cervantes "El Mencho" ı Foto: Especial La Razón

¿Quién es Abraham Oseguera Cervantes “Don Rodo”?

Abraham Oseguera Cervantes es uno de los hermanos de Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”, y es conocido bajo el alias de “Don Rodo”, quien ha sido detenido y puesto en libertad en algunas ocasiones.

Abraham Oseguera Cervantes fue detenido en la década de los 80 en Estados Unidos por delitos relacionados con la venta de drogas, y permaneció recluído por 10 años antes de regresar a México.

“Don Rodo” fue detenido en México durante la madrugada del 21 de abril del 2024, pues alrededor de las 3:48 horas la Guardia Nacional realizó la captura de Oseguera Cervantes en un domicilio del Fraccionamiento Hacienda Real, ubicado en Autlán de Navarro, Jalisco.

Detención de "Don Rodo" en 2024 ı Foto: Especial

Tan solo unos días después de que se registrara su captura, Abraham Oseguera Cervantes fue puesto en libertad luego de que un juez federal ordenara su liberación por irregularidades durante su detención.

En febrero del 2025 elementos de la Secretaría Defensa Nacional, la Guardia Nacional, Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) realizaron la detención de “Don Rodo” en Atajeas de Covarrubias, Jalisco; y durante este proceso se aseguraron armas, dinero en efectivo y sustancias ilícitas.

Detienen a "Don Rodo" ı Foto: Defensa

Abraham Oseguera Cervantes permaneció recluído en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) número 1, ubicado en el Estado de México durante tres meses mientras la FGR realizaba una investigación complementaria.

Abraham Oseguera Cervantes fue señalado por delitos relacionados con lavado de dinero, adquisición de propiedades con recursos provenientes del CJNG, organización criminal con la que fue vinculado por ser figura clave en las operaciones financieras.

Detienen a Abraham Oseguera Cervantes ı Foto: Especial

Pese a que en julio del 2025 un juez de distrito del Estado de México negó el amparo de extradición hacia Estados Unidos para Abraham Oseguera Cervantes, se señala que posiblemente “Don Rodo” fue trasladado junto con otros 36 reos el pasado 20 de enero.

Esta mañana el @GabSeguridadMX trasladó a Estados Unidos a 37 operadores de organizaciones criminales que representaban una amenaza real para la seguridad del país.

La acción se ejecutó conforme a la Ley de Seguridad Nacional y bajo mecanismos de cooperación bilateral, con pleno… pic.twitter.com/rBqfVvIIDZ — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) January 20, 2026

