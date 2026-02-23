Senadores exigen que se desarticule el CJNG

El operativo con el que el Ejército logró el domingo la neutralización del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, dividió opiniones entre las bancadas en el Senado: mientras Morena lo calificó como “un triunfo del Estado mexicano” , la oposición advirtió que capturar a la cabeza de una organización criminal sin desmantelarla puede agravar la violencia, como ha ocurrido históricamente.

El Dato: El grupo parlamentario de Morena en el Senado emitió un comunicado en el que respaldó la estrategia de seguridad impulsada por la Presidenta y el Gabinete de Seguridad.

La acción que culminó en la captura y muerte del líder criminal fue reconocida por los legisladores, pero difirieron sobre su significado y sus consecuencias.

Ignacio Mier Velazco, coordinador de la bancada de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), calificó el hecho como “un triunfo del Estado mexicano”, y consideró que con ello “se consolida la fortaleza que tienen las instituciones de seguridad de México”.

El morenista aseguró que la coordinación de inteligencia entre las fuerzas armadas y el intercambio de información con Estados Unidos en el marco de convenios bilaterales, fue determinante, y que la vida en el país ya regresa a la normalidad.

PAN advierte fragmentación y aumento de violencia

Por el contrario, el coordinador del PAN, Ricardo Anaya Cortés, si bien reconoció el hecho, advirtió de la necesidad de que el cártel sea desmantelado, o de lo contrario, “el problema se agrava”.

“Lo que los últimos 37 años nos enseñan, es que cuando se detiene a la cabeza de una organización criminal y no se desmantela a la organización, lejos de resolverse el problema, se agrava” Ricardo Anaya, senador del PAN



Recordó que la detención de Miguel Ángel Félix Gallardo, en 1989, fragmentó el Cártel de Guadalajara en tres organizaciones : Sinaloa, Tijuana y Juárez, y que el propio CJNG nació luego de que Ignacio “Nacho” Coronel Villarreal fue abatido en 2010.

“Si lo único que hacen es detener a la cabeza, la historia nos dice que lo que va a ocurrir es que habrá no menos, sino inclusive más violencia que la que había antes”, advirtió.

Anaya también apuntó hacia vínculos que, dijo, deben romperse para que el operativo tenga impacto real: “Desmantelar a la organización implica, entre otras cosas y de manera fundamental, que se rompan los vínculos con funcionarios del gobierno, con políticos de Morena, con alcaldes, con gobernadores, con ministerios públicos, porque eso está en la raíz del problema”.

Gobierno Federal “no dimensionó la reacción”: PRI

El vicecoordinador del PRI, Manuel Añorve Baños, felicitó a las Fuerzas Armadas, pero señaló la falta de previsión del Gobierno Federal ante las consecuencias del operativo en 22 estados.

“El gobierno no dimensionó cuál iba a ser la reacción en todo el país”, dijo. Describió escenas de parálisis en ciudades como Acapulco, donde hubo negocios cerrados, transporte quemado, y ciudadanos aterrados.

También denunció que el vacío de comunicación institucional fue aprovechado por grupos delincuenciales para sembrar desinformación en redes sociales. “No hubo información y eso no debe de suceder”, sentenció.

Clemente Castañeda Hoeflich, coordinador de Movimiento Ciudadano, envió un mensaje en el que reconoció la actuación de las Fuerzas Armadas y expresó condolencias a las familias de los elementos caídos:

“No alcanzaremos la paz solo con la desarticulación de una organización criminal; debemos atender la raíz de la violencia , combatir la desigualdad, generar mejores oportunidades para los jóvenes y garantizar justicia para todas las víctimas”. Aprovechó para exigir que el Senado de la República instale, sin más demora, la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional.

Diputados piden fortalecer al Estado contra el crimen

› Por Claudia Arellano

El coordinador del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal, afirmó que la Presidenta Claudia Sheinbaum ha sido clara en su postura frente al crimen organizado: “no habrá pacto con el crimen, no habrá tregua con quienes atentan contra la paz”.

Desde San Lázaro, Ricardo Monreal calificó como “un hecho contundente” el abatimiento de quien fuera señalado como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), al considerarlo “un golpe estratégico que demuestra la capacidad del Estado para enfrentar a quienes han sembrado miedo y violencia”.

Al Congreso corresponde ejercer con firmeza las funciones de control y rendición de cuentas, señaló Kenia López Rabadán.

Sostuvo que los hechos del domingo en Jalisco —y en otras entidades— no fueron producto de la improvisación, sino resultado de meses de trabajo de inteligencia y coordinación entre el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Fiscalía General de la República (FGR) y Fuerzas Especiales del Ejército, Fuerza Aérea y la GN.

Destacó que el operativo mostró la importancia de la cooperación bilateral en materia de información, ya que los fenómenos criminales trascienden fronteras y requieren colaboración internacional.

Lapresidenta de la mesa directiva en San Lázaro, Kenia López Rabadán, expresó su solidaridad con las familias afectadas por la violencia y reconoció al Ejército; luego de considerar que la expansión del crimen organizado es resultado de estrategias fallidas: “Expreso mi solidaridad con las familias mexicanas que ayer vivieron momentos de miedo e incertidumbre, y que tuvieron la templanza de resguardar lo más valioso: su vida”.

En entrevista reconoció la labor del Ejército y de las corporaciones que participaron en el operativo y envió sus condolencias a las familias de los elementos castrenses fallecidos.

La diputada subrayó que “el monopolio legítimo de la fuerza es del Estado” y sostuvo que “ejercerlo con responsabilidad es el camino correcto para garantizar la seguridad”. Advirtió que “lo sucedido confirma la expansión territorial alcanzada por el crimen organizado en el país”.

