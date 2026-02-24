EU vuelve a atenuar alerta en México: retira llamado a ciudadanos en México a refugiarse

Estados Unidos volvió a atenuar la alerta que emitió a sus connacionales en nuestro país, frente a la ola de violencia que se registró en varios estados el fin de semana, y aseguró que, ante la mejoría de las condiciones, ya no es necesario que se refugien ni se mantengan encerrados.

Este martes, mismo día en que el Gobierno mexicano aseguró que se levantaron prácticamente todos los bloqueos y quemas registrados en varios estados el domingo, Estados Unidos actualizó la alerta que emitió a los estadounidenses en nuestro país.

Aspecto del dispositivo de seguridad instalado en Jalisco un día después de los bloqueos. ı Foto: Fernando Carranza García @Cuartoscuro

Así, aseguró que, a medida que el transporte público y la actividad comercial “vuelve a operaciones normales”, los ciudadanos estadounidenses “no están llamados a refugiarse”.

El transporte público y los comercios continúan regresando a sus operaciones normales tras un operativo policial que tuvo lugar el 22 de febrero. Ya no se insta a los ciudadanos estadounidenses a refugiarse en sus hogares Embajada de Estados Unidos en México



En el mismo sentido, Estados Unidos remarcó que los horarios de los vuelos en Guadalajara y Puerto Vallarta han vuelto a la normalidad, y que “ambos aeropuertos son seguros y los servicios están disponibles”.

También, enfatizó que no se le han reportado cierres de carreteras ordenados por las autoridades locales, si bien remarcó que algunas vías no han sido reabiertas por completo, incluida la ruta que conecta Guadalajara con Puerto Vallarta.

ALERTA DE SEGURIDAD – ACTUALIZACIÓN 6: OPERACIONES DE SEGURIDAD EN CURSO – MISIÓN DE EE. UU. EN MÉXICO (24 DE FEBRERO DE 2026)



Ubicaciones: México



Evento:

El transporte público y los negocios continúan regresando a sus operaciones normales tras una operación de las autoridades… pic.twitter.com/txqpIrTWTB — Embajada de EE.UU. en México (@USEmbassyMEX) February 24, 2026

A pesar del relajamiento de la alerta, Estados Unidos remarcó que personal del gobierno estadounidense en algunas ciudades de Jalisco y Baja California está sujeto a “toque de queda” durante las horas nocturnas.

Lo anterior, particularmente, en los municipios jaliscienses de Guadalajara, Puerto Vallarta y Ciudad Guzmán, así como el municipio de Tijuana, Baja California.

Mientras que personal del gobierno estadounidense también fue instruido a no salir de sus áreas metropolitanas en Jalisco y en el municipio de Monterrey, Nuevo León.

Recomendaciones de EU a ciudadanos en México

Finalmente, Estados Unidos emitió una serie de recomendaciones a sus connacionales que se encuentren en México, las cuales se transcriben a continuación:

Consulte con su aerolínea para confirmar el estado y horario de su vuelo

Si necesita reprogramar su vuelo, hágalo antes de llegar al aeropuerto; de lo contrario, prevea largas filas y disponga de tiempo adicional

Manténgase atento a los medios de comunicación locales para recibir actualizaciones

Siga las instrucciones de las autoridades locales y, en caso de emergencia, llame al 911

Mantenga a sus familiares y amigos informados sobre su ubicación y bienestar a través de teléfono, mensajes de texto y redes sociales

