¿Quién es Abraham Jesús Ambriz Cano ‘El Yogurt’ y por qué aspira a ser el suplente de ‘El Mencho’ en el CJNG?

Luego de que el líder y fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) fuera abatido este 22 de febrero durante un operativo realizado por las fuerzas federales en Tapalpa, Jalisco, en redes sociales se han señalado posibles nombres de quién podría ser el sucesor del capo.

Pese a que dentro de los nombres del posible sucesor de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, figuran personas cercanas al líder del CJNG como “El 03”, “El Jardinero”, “El Sapo”, “Tío Lako” y “Doble R”, también otro miembro de este grupo delictivo ha sido señalado.

Esto se debe a que hay un video que circula en redes sociales desde el 2022 en el que se puede observar a Abraham Jesús Ambriz Cano, alias “El Yogurt” en el que señala que están “encargados” en Uruapan.

En dicho video “El Yogourt” envía un mensaje preguntando a un comandante local “si va a estar cn nosotros o no, porque anda usted ayudando a los Cárteles Unidos, y pues le mandamos el mensaje que se acomode con nosotros o se acomode bien con ellos”

Video de "El Yogurt" ı Foto: Captura de pantalla

Abraham Jesús Ambriz Cano, “El Yogurt”

Abraham Jesús Ambriz Cano nació el 16 de marzo de 1997 en Apatzingán, Michoacán, y es uno de los líderes en jede del CJNG, conocido bajo el alias de “El Yogurt”, y líder en ascenso que controla una de las ramas de las Fuerzas Especiales Mencho (FEM).

Abraham Jesús Ambriz Cano, "El Yogurt" ı Foto: Narco Chronicles

El grupo liderado por Ambriz Cano es conocido bajo los nombres de Operativo Yogurt, Los Yogures o Yoghuriza, y estos actualmente cuentan con operaciones activas en Jalisco, Quintana Roo, Colima y la Sierra de Michoacán, de acuerdo con Narco Chronicles.

De acuerdo con la información que se conoce, Abraham Jesús Ambriz Cano comenzó su vida delictiva trabajando en una alianza contra el CJNG, pero comenzó a operar dentro del CJNG aproximadamene en 2022.

Abraham Jesús Ambriz Cano, "El Yogurt" ı Foto: Narco Chronicles

En 2024 comenzó a circular un video en redes sociales en el que se pueden apreciar a hombres armados y con uniforme táctico, uno de ellos señala que forman parte de las FEM, operativa Yogurt.

Video de FEM, operativa Yogurt ı Foto: Captura de pantalla

En mayo del 2025 se realizó un operativo en Huizontla, Michoacán, y durante este resultaron abatidos 12 sicarios miembros de un grupo armado conocido como “Los Indestructibles” integrado por exmilitares colombianos y mexicanos.

Además del abatimiento de los 12 miembros de la célula delictiva a cargo de Abraham Jesús Ambriz Cano, se realizó la detención de otros 9 miembros, y tres miembros de la Marina Armada resultaron heridos.

Miembros del grupo armado "Los Indestructibles" detenidos durante el operativo de mayo del 2025 ı Foto: Redes Sociales

Durante esta operación realizada por la Marina Armada se decomisaron armas de fuego, explosivos realizados de manera artesala, ropa táctica y unas boinas de color guinda con parches que contenían la leyenda ”Fuerzas Especiales Mencho. Operativa Yogurt".

Posteriormente en diciembre del 2025 Abraham Jesús Ambriz Cano fue señalado por las autoridades del municipio de Coahuayana, Michoacán como presunto actor intelectual de la explosión de un cochebomba en las inmediaciones de la Policía Comunitaria de dicho municipio.

Boinas y Uniforme decomisados por la Marina ı Foto: Redes Sociales

