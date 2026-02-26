Trofeo del Mundial llega mañana a México, confirma Sheinbaum

La Presidenta informó sobre la reunión de este jueves.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que el trofeo de la Copa Mundial 2026 llegará este viernes al país.

Por medio de una publicación en su cuenta oficial de X, Claudia Sheinbaum Pardo señaló que el trofeo será recibido en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y su primera visita será en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, uno de los tres estados sede de esta justa deportiva.

La confirmación fue hecha con motivo del anuncio de una inversión de seis mil millones de dólares, que este mismo jueves ratificó el director ejecutivo global de Coca-Cola, Henrique Braun, a quien Claudia Sheinbaum Pardo recibió en Palacio Nacional.

“En Palacio Nacional, recibimos al director ejecutivo global de Coca‑Cola, Henrique Braun, quien me informó la inversión de seis mil millones de dólares en nuestro país. El trofeo de la Copa Mundial de Fútbol 2026 llega mañana al AIFA; este sábado, Guadalajara será el primer lugar de visita”, escribió Claudia Sheinbaum Pardo.

Claudia Sheinbaum Pardo finalizó su publicación afirmando que se mantiene el modelo económico planeado, en el cual se privilegia el bienestar.

“Mantenemos el modelo económico de la Cuarta Transformación: desarrollo con bienestar”, dijo Claudia Sheinbaum Pardo.

