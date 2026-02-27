En reforma electoral ‘no conviene confrontarnos con los aliados’: Ricardo Monreal

Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, en imagen de archivo.

El coordinador del grupo parlamentario de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal Ávila, afirmó que en la discusión de la reforma electoral no conviene generar confrontaciones con los partidos aliados, en referencia al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y al Partido del Trabajo (PT).

“Lo que tenemos que hacer es moderar nuestro discurso al interior. No conviene confrontarnos con los aliados. Han sido leales en todos los actos, en las 23 reformas constitucionales que hemos tenido de gran calado, han caminado con nosotros”, sostuvo Ricardo Monreal Ávila.

En entrevista radiofónica, Ricardo Monreal Ávila llamó a evitar descalificaciones y rupturas dentro de la coalición. “Yo no actuaría de manera precipitada, ni tampoco furiosa contra ellos (…) Si no van a acompañarnos en esta, diría: ‘bueno, en esta no me acompañas, acompáñame en la otra’, porque realmente estamos luchando por un proyecto de nación”, expresó.

Ricardo Monreal Ávila subrayó que el PVEM y el PT son aliados “fuertes” y autónomos. “No son incondicionales, son aliados racionales”, apuntó.

Ricardo Monreal Ávila reconoció que existen diferencias en al menos tres aspectos de la iniciativa: la integración de las cámaras, el financiamiento de partidos y la fiscalización. “Estos son los tres temas que nos alejan y son temas profundos del decálogo por la democracia”, explicó.

No obstante, aseguró que Morena respaldará en bloque la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum. “Los 253 diputados y diputadas vamos a respaldar la iniciativa de la Presidenta contenida en este decálogo por la democracia. Haré todo lo posible por convencer a los compañeros de los otros grupos”, indicó Ricardo Monreal Ávila.

Ricardo Monreal Ávila consideró que la presentación de la reforma es congruente con los compromisos asumidos por la mandataria. “Yo lo ofrecí en campaña (…) y voy a ser consecuente conmigo misma”, citó sobre la postura presidencial.

Ricardo Monreal Ávila explicó que la iniciativa busca transformar la representación proporcional para que todos los legisladores sean electos por voto directo, eliminando las listas cerradas donde los partidos determinan el orden de acceso.

Asimismo, Ricardo Monreal Ávila señaló que el borrador contempla mecanismos de actuación inmediata ante el uso de recursos ilegales en campañas. De aprobarse, instancias como la Unidad de Inteligencia Financiera, el Servicio de Administración Tributaria y la Fiscalía General de la República podrían intervenir de manera precautoria para detectar e inmovilizar cuentas, sin esperar la conclusión del proceso electoral o la resolución del Tribunal.

Respecto a la posible eliminación del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), Ricardo Monreal Ávila precisó que la propuesta plantea que los resultados oficiales de cada casilla puedan conocerse el mismo domingo de la jornada electoral, conforme se vayan recibiendo las actas.

“Que ese mismo día puedas saber el resultado de tu casilla (…) no sólo tendencias, sino resultados de casillas reales”, señaló Ricardo Monreal Ávila.

Ricardo Monreal Ávila mencionó que podrían discutirse otros asuntos, como el aplazamiento de la elección pendiente para jueces y magistrados derivada de la reforma judicial, así como ajustes a la figura de revocación de mandato y el debate sobre el fuero constitucional, tema impulsado por el diputado Ramírez Cuéllar.

Finalmente, Ricardo Monreal Ávila aseguró que será una discusión abierta e incluyente. “Todos los partidos, incluyendo al PRI, al PAN y a MC, tengamos la posibilidad de expresar lo que queramos frente a la propuesta de reforma electoral”, concluyó.

