Sheinbaum: alianza con PT y PVEM depende de Morena; niega ‘revés’ si no se aprueba reforma electoral

Frente a las reticencias que los partidos aliados de Morena mantienen respecto a la reforma electoral, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo comentó que la continuidad de la alianza con el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) está a consideración de Morena.

“Y la alianza de los partidos, pues depende ya de Morena y de los partidos políticos hacia el 2027”, declaró Claudia Sheinbaum Pardo en su conferencia de este viernes.

En este escenario de cuestionamientos, principalmente por los cambios que propone para que los legisladores plurinominales ya no emanen de listas hechas por las cúpulas de los partidos políticos, sino que se elijan con los votos de la ciudadanía, Claudia Sheinbaum Pardo negó que si el proyecto no se llegara a aprobar esto signifique un ‘revés’ para su gobierno, ya que insistió en que ella habrá cumplido con presentar la reforma bajo términos que pidió la población mexicana.

-“¿No teme un revés?”, se le preguntó.

-“No, al revés. revés. La gente va a decir: ‘La presidenta cumplió’. Eso lo tenemos hasta medido en las encuestas”, dijo Claudia Sheinbaum Pardo.

Claudia Sheinbaum Pardo agregó: “Depende de los diputados y senadores, porque decían: ‘Es que va a ser una derrota’. No. Para la Presidenta es un compromiso cumplido. Ya depende de diputados y senadores aprobarlo. Ahora, la gente va a saber quién votó por una o por otra decisión”.

Claudia Sheinbaum Pardo reiteró que la propuesta no busca eliminar la representación obtenida vía mayoría relativa, sino únicamente modificar la manera en que se elige a quienes ocupan dichos cargos, por lo que mencionó que aquellos que se opongan es porque defienden la manera en que actualmente se define, por medio de las listas hechas por partidos.

“Entonces, hay quien no está de acuerdo, pues porque quiere seguir definiendo su lista de diputados. Entonces, eh respetamos la opinión de todos, pero pues yo tengo que cumplir con un mandato popular, que fue el compromiso que yo hice durante la campaña”, insistió Claudia Sheinbaum Pardo.

Claudia Sheinbaum Pardo reviró a los comentarios hechos por la oposición al respecto, que acusa la marcha de un modelo autoritario con esta reforma, ante lo que remarcó que la única diferencia es que todo aquel que quiera un cargo legislativo deberá trabajar en territorio por obtener el voto de la población.

“Como ven, no son grandes cambios. La oposición decía: ‘Es que viene el partido de estado, el autoritarismo, ya no va a haber representación de las minorías’. No, sigue habiendo la misma representación. El único chiste es que vas a tener que ir por el voto popular. Esa es la diferencia”, dijo Claudia Sheinbaum Pardo.

‘No estamos de acuerdo’, revira a inconformidad de Taddei por desaparición del PREP

Claudia Sheinbaum Pardo se pronunció en desacuerdo con las inquietudes expresadas por la consejera presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, respecto a la desaparición del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) que la mandataria federal propondrá en la reforma electoral.

Tras darse a conocer que éste es uno de los objetivos de la iniciativa que se remitirá al Congreso este lunes, la consejera advirtió que esto representará un reto, porque sin el PREP, el país no tendrá información de los resultados de las elecciones el mismo día de la jornada electoral.

Claudia Sheinbaum Pardo dijo no estar de acuerdo con las conclusiones de Taddei Zavala, argumentando que los cómputos distritales se inician desde que se cierran las casillas, entonces el resultado oficial se conocerá de manera más pronta, pero con el tiempo que requiera.

“Pues no estamos de acuerdo. Si el cómputo distrital comienza a hacerse desde el primer momento, se tendrá un resultado oficial más pronto y el tiempo que requiere. También están los conteos rápidos que hace el propio INE”, dijo Claudia Sheinbaum Pardo.

Claudia Sheinbaum Pardo defendió la propuesta, al mencionar que ésta se presenta en respuesta a las opiniones que se recogieron durante los foros realizados a lo largo del país, por lo que señaló que no se trata de una “ocurrencia”.

“No es una propuesta de ocurrencia, es una propuesta bien trabajada, bien analizada y que recoge parte de lo que opinó la ciudadanía”, dijo Claudia Sheinbaum Pardo.

