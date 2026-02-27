Una de cada 5 armas incautadas en México, se aseguran en Sinaloa, expone García Harfuch

Una de cada cinco armas que se han incautado en todo el país, durante los operativos para combatir a la delincuencia, son aseguradas en el estado de Sinaloa, aseguró el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

Al presentar, durante la conferencia de la Presidenta Claudia Sheinbaum, el balance de la Estrategia de Cero impunidad en esta entidad, Omar García Harfuch detalló que hasta el 15 de febrero se han asegurado cuatro mil 850 armas, equivalentes al 20 por ciento de las armas en el país. Asimismo, más de 1 millón de cartuchos útiles, fusiles, lanzagranadas, artefactos explosivos y otro tipo de armamento usado por la delincuencia.

En el reporte Omar García Harfuch destacó la detención de dos mil 225 personas, así como el aseguramiento de 33 toneladas de droga; mil 942 laboratorios y áreas de concentración.

Omar García Harfuch recordó que en septiembre de 2024 se disparó la violencia en la entidad, a raíz de la disputa criminal desencadenada por la entrega de Ismael ‘El Mayo’ Zambada a Estados Unidos a manos de propios criminales, tras lo cual la mandataria instruyó, una vez iniciado su sexenio, un amplio despliegue de fuerzas de seguridad así como permanencia continua y supervisión que involucre el acercamiento con los diversos sectores.

“Como parte de esta estrategia se establecieron tres objetivos prioritarios. Disminuir de incidencia delictiva, particularmente el homicidio doloso y delitos de alto impacto, detener a los generadores de violencia y desarticular redes criminales con atención focalizada en zonas de mayor incidencia y el tercero, fortalecer las capacidades de investigación, de inteligencia y prevención, así como el fortalecimiento de la policía estatal”, subrayó Omar García Harfuch.

Al presentar un balance de los episodios criminales que han generado mayor impacto, Omar García Harfuch destacó el secuestro de 10 mineros, de un joven que viajó desde Durango y seis personas provenientes del Estado de México y que llegaron a Mazatlán, donde fueron privadas de la libertad y de las que dos ya fueron liberadas, mientras que las otras cuatro siguen siendo buscadas.

En el balance de detenidos, Omar García Harfuch mencionó que en los primeros dos casos ya se consiguió dar con algunos responsables y se mantendrán las investigaciones para que no haya impunidad.

Conferencia de prensa. ı Foto: Captura de pantalla.

“En estos tres casos el Gobierno de México participa de manera activa en el Gabinete de Seguridad en coordinación con las autoridades estatales… Estamos trabajando para que estos delitos no queden impunes y vamos a detener a todos los involucrados y seguiremos operando en coordinación con la autoridad estatal para detener a los responsables de estos homicidios, extorsiones, tráfico de drogas y otros delitos que tanto daño le hacen a los sinaloenses”, destacó Omar García Harfuch.

Sobre los mineros, Omar García Harfuch reportó que de inmediato se activaron mecanismos de coordinación interinstitucional y se realizaron diversas acciones por parte de todas las fuerzas federales, incluida la Fiscalía General de la República, para dar con su paradero.

Omar García Harfuch mencionó que el 3 de febrero se detuvo a tres involucrados, entre ellos un cabecilla de Los Chapitos, que al ser capturados dieron información sobre fosas clandestinas, en donde se hallaron los restos de las víctimas.

Omar García Harfuch aseguró que se mantiene el despliegue para detener a otros involucrados ya identificados.

Omar García Harfuch también mencionó que se logró detener al responsable del ataque contra dos diputados locales de Movimiento Ciudadano.

En cuanto a las seis personas que viajaron del Estado de México hacia Sinaloa, y que fueron plagiadas, Omar García Harfuch mencionó que la captura de dos vinculados a este delito ha permitido obtener información para dar con otros responsables.

Subrayó que se mantienen los despliegues y operativos para encontrar a otros delincuentes que participaron en este secuestro.

