Llamado a desescalar

Senado respalda postura diplomática de México ante escalada militar en Medio Oriente

El Senado respaldó la postura diplomática de México ante la escalada militar en Medio Oriente y reiteró el llamado a resolver el conflicto mediante el diálogo

México mantiene contacto consular con connacionales en Medio Oriente ante el agravamiento de la crisis regional.
México mantiene contacto consular con connacionales en Medio Oriente ante el agravamiento de la crisis regional. Foto: AP
Por:
Tania Gómez

La presidenta del Senado de la República, Laura Itzel Castillo Juárez, sumó su voz al posicionamiento del Gobierno de México frente a la creciente tensión bélica en Medio Oriente y respaldó el llamado de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) a privilegiar la diplomacia y abstenerse del uso de la fuerza.

“Ante la escalada militar en Medio Oriente, respaldamos el llamado de la Secretaría de Relaciones Exteriores a privilegiar la vía diplomática y abstenerse del uso de la fuerza", publicó Castillo Juárez en redes sociales.

La legisladora subrayó que la postura de México se sustenta en sus principios constitucionales de política exterior. “En apego a nuestros principios constitucionales, México exhorta a resolver las controversias mediante el diálogo, a fin de preservar la paz y la estabilidad en la región por el bien del mundo entero", señaló.

TE RECOMENDAMOS:
Esta es la actividad sísmica de hoy, 1 de marzo.
¿Sonó la alarma?

Temblor en México HOY 1 de marzo: Noticias AL MOMENTO de sismos

Castillo Juárez también informó que las embajadas mexicanas en la región permanecerán en contacto continuo con los connacionales que residen o transitan por la zona, con el objetivo de brindar la asistencia consular necesaria ante el agravamiento del conflicto.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am

Temas:
TE RECOMENDAMOS:
Cierre de espacio aéreo deja a 14 mexicanos atrapados en Jordania
Luego de ataque a Irán

Al menos 14 mexicanos quedan varados en Jordania tras cierre de espacios aéreos en Medio Oriente