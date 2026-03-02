Captan a Laisha Michelle Oseguera González en el funeral de ‘El Mencho’ | FOTO

Captan a Laisha Michelle Oseguera González en el funeral de ‘El Mencho'

Este lunes se llevó a cabo el sepelio del fundador y líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho” en un cementerio privado de Jalisco.

El cuerpo de “El Mencho” fue entregado a sus familiares luego de que se realizaran pruebas genéticas para determinar que la persona que pidió los restos del capo tenía un vínculo sanguíneo con Oseguera, así lo informó la Fiscalía General de la República (FGR) el pasado 28 de febrero.

Debido a esto el cuerpo de Oseguera Cervantes fue trasladado este 2 de febrero desde la sucursal San Andrés de Funerales La Paz, con destino al cementerio privado Recinto de la Paz, ubicado en Zapopan, Jalisco.

Traslado del cuerpo de 'El Mencho' ı Foto: Captura de pantalla

Diversos medios de comunicación compartieron fotografías y videos del momento en el que el féretro de aparente oro era colocado dentro de una carroza fúnebre para ser trasladado hacia el panteón, en donde se reportó la presencia de elementos de la Guardia Nacional y el ejército.

Además del lujoso ataúd del capo, la gran cantidad de coronas y arreglos florales también logró captar la atención de los fotógrafos, así como la presencia de Laisha Michelle Oseguera González.

¿Quién es Laisha Michelle Oseguera González?

Laisha Michelle Oseguera González es la hija menor de Rosalinda Gonález Valencia, alias “La Jefa” y Nemesio Oseguera Gonzáles, alias “El Mencho”, y fue captada por medios locales cuando salía de la funeraria “Funerales La Paz”.

Laisha Michelle utilizaba pantalón negro, blusa negra, collares dorados, bolsa de color blanco, zapatos de tacón y lentes de sol al momento de ser captada por medios locales saliendo del lugar donde se encontraba el cuerpo de su padre.

Laisha Michelle Oseguera González saliendo de la funeraria ı Foto: Redes Sociales

Laisha Michelle nació el 4 de abril del 2001, y fue señalada en 2021 por presuntamente secuestrar a dos elementos de la Secretaría de Marina (Semar), con la finalidad de ejercer presión en las autoridades para que estas liberaran a “La Jefa”.

Además de la presencia de Laisha Michelle Oseguera González, en redes sociales también circula una fotografía de dos coronas de rosas para el capo enviadas por su hijo “El Menchito”, y sus cuñados “Los Cuinis”.

Coronas de rosas captadas durante el funeral de "El Mencho" ı Foto: Redes Sociales

Oseguera González no fue detenida en 2021 debido a que esta contaba con una medida cautelar y un amparo contra cualquier órden de aprehensión que se girara en su contra, mismos que fueron otorgados por un juez de Jalisco.

La hija menor de Oseguera Cervantes está casada con Cristian Fernando Gutiérrez Ochoa, alias “El Guacho”, quien es un líder de alto rango del CJNG y fue declarado culpable por conspiración internacional de lavado de dinero y tener vínculos con altos mandos del grupo delictivo.

Ficha de búsqueda de Laisha y Christian de la Semar ı Foto: Especial

