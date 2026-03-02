Muere mexicano bajo custodia del ICE en California; se exigirá investigación: cancillería

Pancarta en una protesta contra el ICE, en Estados Unidos.

Murió un mexicano que se encontraba bajo custodia del Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) en Adelanto, California, según informó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México.

Por estos hechos, la SRE aseguró que exigirá a Estados Unidos una investigación “exhaustiva e inmediata” por los hechos que calificó de “lamentables”.

A través de un comunicado, la SRE informó que la muerte del connacional ocurrió en el Centro de Procesamiento del ICE ubicado en Adelanto, California, y detalló que, se ha pedido a las autoridades información detallada, así como el inicio de una investigación.

Se exigirá una investigación inmediata y exhaustiva sobre las condiciones que han derivado en el fallecimiento de connacionales bajo custodia de esta autoridad, a fin de determinar responsabilidades y garantizar que estos hechos no se repitan Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE)



Ante la gravedad de los hechos, el Consulado de México en San Bernardino activó de inmediato los protocolos de protección consular y estableció comunicación urgente con las autoridades para solicitar información detallada sobre las circunstancias del deceso Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE)



COMUNICADO. "La Secretaría de Relaciones Exteriores activa protocolo de atención consular ante el fallecimiento de un connacional bajo custodia de ICE".https://t.co/MZSFT0eLxw pic.twitter.com/Q0f88qrWac — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) March 2, 2026

Por otro lado, la SRE informó que el Consulado de México en San Bernardino activó los protocolos de protección consular y estableció comunicación con las autoridades. Asimismo, brindó acompañamiento a los familiares de la persona fallecida, para expresar condolencias y brindarle el apoyo legal necesario.

El titular de la Representación estableció contacto directo para expresar condolencias y brindar el acompañamiento legal que se requiera, así como apoyo con las gestiones necesarias para la repatriación de sus restos Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE)



Finalmente, la SRE aseguró que la atención a casos como éste es prioritaria para el Gobierno de México.

Se reitera que la protección de los derechos humanos de las personas mexicanas en el exterior es una prioridad del Gobierno de México Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE)



