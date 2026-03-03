Reforma electoral ‘ya está lista’, asegura Sheinbaum tras revisión

Claudia Sheinbaum informó que la reforma electoral será enviada a la Cámara de Diputados tras una revisión final.

Tras haber aplazado por segunda ocasión la presentación de la reforma electoral ante el Congreso de la Unión, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el proyecto ya se encuentra listo y se prevé su entrega para la tarde de este martes.

Al arranque de su conferencia matutina, la presidenta explicó que este aplazamiento se debió a que al revisar la propuesta que la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral le entregó, encontró cambios a artículos constitucionales distintos a la materia electoral, lo cual decidió corregir.

Se modificaban algunos artículos adicionales a lo que tiene que ver con lo electoral y les comenté que no era necesario, entonces se concentra nada más en los artículos constitucionales relacionados exclusivamente con electoral Claudia Sheinbaum, presidenta de México



La mandataria comentó que en el transcurso de esta tarde realizará una nueva revisión a la redacción final de la reforma, para así ya presentarla ante la Cámara de Diputados y ésta inicie el trámite legislativo correspondiente para su valoración y posterior votación.

Y entonces hoy en la tarde la revisamos para que no haya ninguna contradicción, ningún problema, por eso no se envió el día de ayer Claudia Sheinbaum, presidenta de México



La tarde del lunes, al término de la reunión entre legisladores de Morena y la presidenta en Palacio Nacional, el coordinador de diputados de Morena, Ricardo Monreal, adelantó que la presentación se aplazaría nuevamente debido a una revisión.

A propósito, Monreal Ávila negó que la revisión se haya encaminado a ajustes sobre la propuesta para cambiar a los legisladores plurinominales, lo cual fue motivo de desacuerdo, no solo con opositores, sino también con aliados.

La Presidenta es muy cuidadosa y quiere revisar personalmente. Entonces, seguramente en las próximas horas se presentarán Ricardo Monreal, coordinador de diputados de Morena



Ricardo Monreal aseguró que los legisladores están listos para dar trámite al proyecto, así como para llevar a cabo labor de convencimiento para sacar adelante la reforma.

Habremos de respetar a nuestros aliados, profundizar nuestro convencimiento de la propuesta de nuestra Presidenta y tratar de convencer a los adversarios, a los pares que representan a otros partidos, que son el PAN, MC y PRI. Con todos vamos a dialogar y con todos; los vamos a respetar argumentando y expresando nuestras razones Ricardo Monreal, coordinador de diputados de Morena



Con información de Claudia Arellano.

