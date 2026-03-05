PAN propone segunda vuelta electoral en contrapropuesta a reforma electoral

El diputado federal del Partido Acción Nacional, Ernesto Sánchez Rodríguez, anunció que ya prepara una contrapropuesta de reforma constitucional para implementar la segunda vuelta electoral en la elección de la Presidencia de la República.

La iniciativa contempla modificaciones a los artículos 81, 84 y 99 de la Constitución, con el objetivo de que la persona que ocupe el Poder Ejecutivo federal cuente con el respaldo de la mayoría absoluta del electorado.

El legislador explicó que su propuesta surge tras la presentación de la Reforma Electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, y sostuvo que el sistema actual permite que un mandatario sea electo con un porcentaje reducido de votos.

“No debemos tener un gobernante con el 40 por ciento de la votación, porque existe un 60 por ciento que no ha decidido que ese sea su gobernante y tienen el derecho de poder generar un nuevo gobierno”, señaló.

Desde la Cámara de Diputados seguiré alzando la voz para defender elecciones libres, instituciones sólidas y un país donde la legalidad esté siempre por encima de cualquier interés político



México no se improvisa.

Quintana Roo no se improvisa.#MéxicoNoSeImprovisa #Democracia pic.twitter.com/PIwFktJ7oc — Ernesto Sánchez (@ErnestoSR_MX) March 5, 2026

Sánchez Rodríguez argumentó que el modelo de mayoría simple ha provocado, en algunos procesos electorales, presidencias con bajos niveles de respaldo ciudadano, lo que —dijo— puede derivar en déficits de legitimidad democrática, polarización social y dificultades de gobernabilidad.

El diputado panista afirmó que la segunda vuelta permitiría garantizar que el presidente electo cuente con respaldo mayoritario, además de incentivar la construcción de consensos políticos y fortalecer la confianza ciudadana en los resultados electorales.

Asimismo, criticó que el poder político se concentre en un solo partido. “No puede tener un solo partido la Presidencia, el Poder Judicial y el Congreso federal; debe haber una correcta ley electoral donde también se beneficie a las minorías”, expresó.

Finalmente, hizo un llamado a que el partido gobernante y el gobierno federal consideren la opinión de especialistas, ciudadanos y fuerzas políticas de oposición durante la discusión de la reforma electoral.

“Es grave la regresión de la democracia y estaremos ayudando en la lucha para generar una buena sincronía democrática para México”, concluyó.

Reforma electoral ı Foto: La Razón/IA

