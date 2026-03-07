Sheinbaum inaugura Bachillerato Nacional plantel Ixtapaluca para otorgar el derecho a la educación a más de mil estudiantes

En el Estado de México, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo inauguró el Bachillerato Nacional Plantel Ixtapaluca, con capacidad para otorgar el derecho a la educación a más de mil estudiantes que recibirán educación de calidad y con valores humanistas, como la honestidad, el amor a la familia y el amor a la patria.

“Es nuestra obligación como gobierno, es educación, educación y más educación. Educación de calidad y educación con valores, humanista, donde se aprenda lo mejor de las matemáticas, lo mejor de la ciberseguridad, lo mejor de las ciencias de datos, lo mejor de la enfermería, pero que también se aprendan valores: la honestidad como valor, el amor por la familia como valor, el amor por los demás como valor y el amor por México, el amor por nuestra patria como un gran valor que debe enseñarse en todas las escuelas. Eso es lo que estamos construyendo ahora”, aseguró.

Recordó que los indicadores mundiales reflejan que a mayor educación hay menos violencia, hay más desarrollo, más riqueza generada en el país y en algunos casos se reduce la posibilidad de corrupción.

Destacó que los gobiernos de la Cuarta Transformación consideran a la educación como un derecho y no como un privilegio, como se manejó en los gobiernos neoliberales, y por ello se inició con la construcción de más preparatorias que queden cerca de la casa, la ampliación y reconversión de las ya existentes para garantizar que todas y todos los alumnos que salen de secundaria tengan acceso a la Educación Media Superior.

Puntualizó que las y los alumnos del Bachillerato Nacional saldrán de la preparatoria con dos certificados: uno por parte de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el otro expedido por una universidad o tecnológico público que respalde los conocimientos adquiridos.

Tras escuchar que la mayoría de las y los jóvenes de este plantel hubieran tenido que trabajar para ayudar a sus papás sin esta nueva escuela, la mandataria los felicitó por el amor que muestran a su familia.

“En México tenemos, fíjense qué hermoso, amor por el prójimo, por los demás, muy importante; amor a la familia; amor por la naturaleza; y amor por la patria”, expresó.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, detalló que este nuevo plantel abre sus puertas el próximo lunes y ofrece las carreras de Enfermería —por petición de la comunidad— así como Ciberseguridad, Urbanismo y Desarrollo Sostenible. Dio a conocer que en el Estado de México suman un millón 600 mil estudiantes que reciben alguna de las becas del Gobierno de México y este año se sumarán un millón 100 mil más niños y niñas de primaria que recibirán la Beca Rita Cetina para útiles y uniformes escolares. Agregó que en esta entidad se van a construir 19 nuevos bachilleratos “Margarita Maza”, tres bachilleratos tecnológicos, que sumado a las reconversiones y ampliaciones de escuelas, generarán 10 mil nuevos lugares para preparatoria.

El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina, informó que se invirtieron 50 millones de pesos (mdp) para la construcción de este nuevo plantel y más 17 mdp en equipamiento. Detalló que cuenta con dos edificios, 12 aulas, cuatro laboratorios, una cancha multifuncional que se construyó en tiempo récord de seis meses y tendrá capacidad de albergar 540 alumnos por turno.

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, agradeció a la Presidenta por este nuevo plantel del Bachillerato Nacional, que se suma a las acciones realizadas por el Gobierno de México como parte del Plan Integral de la Zona Oriente del Estado de México.

La alumna de la carreta técnica de Ciberseguridad, Maia Stephanie Herrera Preciado, agradeció a la mandataria por este nuevo espacio educativo, que va a permitir que sus sueños dejen de ser imaginación y se empiecen a convertir en realidad.

