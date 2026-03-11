Bloquean Avenida Congreso de la Unión previo a discusión de reforma electoral en San Lázaro

Un grupo de manifestantes realizó un bloqueo vial la mañana de este miércoles sobre avenida Congreso de la Unión, en su cuerpo Oriente, a la altura de la estación del Metro Candelaria, en las inmediaciones de la Cámara de Diputados.

La protesta fue encabezada por integrantes de la organización Mexicanos al Grito de la Paz, dirigida por Ernesto Espíndola, quienes se concentraron en el lugar previo a la discusión en el Congreso sobre la reforma electoral.

De acuerdo con reportes en la zona, alrededor de 20 personas participaron en la manifestación, durante la cual bloquearon parcialmente la vialidad y realizaron pintas sobre el pavimento y en el exterior de la estación Metro Candelaria.

Los manifestantes señalaron que su principal demanda es que el Congreso de la Unión discuta y legisle en materia de seguridad, además de establecer mecanismos para impedir que funcionarios públicos reciban recursos del crimen organizado para financiar campañas políticas.

Durante la protesta, los inconformes exigieron que los legisladores lleven el tema al Pleno y tomen medidas para evitar la infiltración del narcotráfico en los procesos electorales.

El bloqueo generó afectaciones a la circulación en avenida Congreso de la Unión, una de las principales vías que conectan el centro de la capital con la zona de San Lázaro, donde se ubica la sede del Poder Legislativo.

La manifestación se registró en el contexto de la discusión legislativa sobre la reforma electoral que se prevé analizar en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR