Autopista México-Pachuca HOY: Cierres, bloqueos e incidentes este 12 de marzo

La circulación en la Autopista México-Pachuca podría presentar afectaciones este jueves 12 de marzo, debido a trabajos de mantenimiento, tránsito intenso y posibles incidentes viales que suelen registrarse en distintos puntos de esta importante vía que conecta la Ciudad de México con el Estado de México e Hidalgo.

De acuerdo con reportes viales, hasta el momento no se han confirmado bloqueos permanentes durante el día, sin embargo, los automovilistas podrían enfrentar reducción de carriles, tráfico pesado o incidentes menores, principalmente durante las horas de mayor afluencia vehicular.

Esta autopista es una de las más transitadas en la zona norte del Valle de México, ya que diariamente miles de conductores la utilizan para trasladarse entre municipios como Ecatepec de Morelos, Tecámac y la ciudad de Pachuca, lo que provoca congestionamientos frecuentes.

¿Cómo está la autopista México-Pachuca HOY 5 de marzo? ı Foto: Cuartoscuro

Tramos donde podría haber cierres o tráfico

Los puntos donde suelen registrarse afectaciones a la circulación son:

Zona de Indios Verdes, uno de los accesos principales a la autopista

Tramo de Ecatepec de Morelos, donde el tránsito suele ser más lento

Área de Tecámac

Entronques hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles

En estos tramos pueden registrarse incidentes viales o carga vehicular considerable, especialmente por la mañana y al final de la tarde.

¿Habrá bloqueos este 12 de marzo?

Hasta ahora no hay reportes oficiales de bloqueos programados, aunque en esta vía suelen registrarse manifestaciones o cierres temporales que afectan la circulación, por lo que se recomienda mantenerse atentos a los reportes de tránsito en tiempo real.

También continúan trabajos de mantenimiento en algunos tramos, los cuales pueden generar cierres parciales, principalmente durante la noche o madrugada.

Alternativas viales

Si el tránsito se complica en la autopista, los automovilistas pueden considerar rutas alternas como:

Avenida Central Carlos Hank González

Circuito Exterior Mexiquense

Arco Norte

Estas vialidades permiten rodear algunos de los puntos con mayor congestión vehicular.

Recomendaciones para automovilistas

Autoridades recomiendan a quienes circulen por la Autopista México-Pachuca:

Salir con tiempo adicional para evitar retrasos

Manejar con precaución en zonas de obra

Revisar reportes viales antes de iniciar el viaje

Mantener distancia entre vehículos para evitar accidentes

Debido al alto flujo de vehículos que diariamente utilizan esta vía, cualquier cierre parcial, bloqueo o incidente puede provocar retrasos importantes en la circulación durante este 12 de marzo.

MSL