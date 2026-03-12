Sheinbaum insta a aliados no olvidar por qué están en cargo que ocupan, tras batear reforma electoral

Luego de que las bancadas de los partidos ‘aliados’ de Morena en el Congreso no respaldaran la Reforma Electoral, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo instó a los legisladores a no olvidarse de las razones por las cuales pueden ocupar el cargo que tienen.

Al ahondar sobre la reunión que sostuvo con los legisladores en Palacio Nacional este miércoles, hasta el filo de la media noche, la mandataria descartó haber expresado algún reclamo a las bancadas aliadas.

Sin embargo, Claudia Sheinbaum Pardo les dijo que no se debe olvidar que si son diputados, senadores o ella es Presidenta, es porque representan un movimiento por el que la población votó.

“En la reunión les dije lo que les estoy diciendo en este momento a ustedes. Dije no se nos olvide por qué estamos aquí. ¿Por qué ustedes son diputados? ¿Por qué ustedes son senadores? ¿Por qué soy presidenta? Representamos un movimiento, una forma de hacer política y un proyecto de transformación. Y la propuesta tiene que ver -la que no se votó- con disminuir los privilegios”, dijo Claudia Sheinbaum Pardo este jueves en Palacio Nacional.

Claudia Sheinbaum Pardo también dijo haber presentado durante la reunión, el Plan B a los aliados, a quienes advirtió: “les hago una propuesta, ya depende de ustedes”.

Finalmente, Claudia Sheinbaum Pardo dijo que quienes no avalaron la reforma votaron en contra de la voluntad popular.

