Autopista México-Pachuca HOY: Cierres, bloqueos e incidentes este 13 de marzo

Automovilistas que circulen este viernes 13 de marzo por la Autopista México-Pachuca deben tomar precauciones, ya que se prevé alta carga vehicular, posibles incidentes y afectaciones viales en distintos puntos del trayecto que conecta la zona norte del Valle de México con el estado de Hidalgo.

Esta vía es una de las principales rutas de salida desde la Ciudad de México hacia municipios del Estado de México como Ecatepec y Tecámac, además de conectar con la capital hidalguense, Pachuca, por lo que diariamente registra un flujo elevado de transporte público, vehículos particulares y unidades de carga.

¿Cómo está la autopista México-Pachuca HOY 5 de marzo? ı Foto: Cuartoscuro

Tramos con mayor tráfico este viernes

Durante las primeras horas de la mañana y por la tarde suelen presentarse congestionamientos importantes, especialmente en la salida de la capital y en zonas urbanas con accesos múltiples.

Entre los puntos donde se reporta mayor carga vehicular o posibles incidentes destacan:

Zona de Indios Verdes, uno de los accesos más transitados hacia la autopista

San Juan Ixhuatepec, en los límites entre la capital y el Estado de México

Tramos que atraviesan Ecatepec

Accesos hacia Tecámac y Ojo de Agua

Entronques con autopistas regionales

En estos sectores suelen registrarse choques menores, vehículos descompuestos o reducción de carriles, situaciones que pueden provocar filas de varios kilómetros.

Posibles bloqueos o manifestaciones

En esta autopista también se han registrado en semanas recientes manifestaciones y bloqueos intermitentes, principalmente encabezados por transportistas o grupos sociales que exigen mejoras en seguridad o denuncian extorsiones.

Cuando ocurren estas protestas, los manifestantes cierran parcialmente los carriles o bloquean completamente la circulación, lo que genera severos retrasos para quienes se dirigen hacia Hidalgo o hacia la zona metropolitana.

Las autoridades recomiendan mantenerse atentos a reportes viales en tiempo real, ya que estos bloqueos pueden surgir de forma repentina.

Rutas alternas en caso de cierre

Si la autopista presenta afectaciones importantes, los automovilistas pueden considerar vías alternas para evitar la zona de mayor congestión.

Entre las principales opciones se encuentran:

La carretera libre México-Pachuca

El Circuito Exterior Mexiquense, que conecta con varios municipios del Estado de México

La autopista Arco Norte, utilizada por transporte de largo recorrido para rodear el Valle de México

Estas rutas pueden ayudar a reducir tiempos de traslado, especialmente cuando hay cierres totales o accidentes graves.

Recomendaciones para automovilistas

Autoridades viales recomiendan a quienes transiten por la autopista:

Salir con tiempo adicional para evitar retrasos

Mantener distancia entre vehículos ante tráfico lento

Consultar reportes de tránsito antes de iniciar el viaje

Seguir indicaciones de Guardia Nacional Carreteras y servicios de emergencia

Debido al intenso flujo diario en esta vía, cualquier incidente puede provocar largos asentamientos vehiculares, por lo que se pide conducir con precaución y considerar rutas alternas.

MSL