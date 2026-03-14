Cae José Armando ‘N’, alias ‘Callejas’, objetivo prioritario en Edomex por extorsión

Autoridades estatales y federales detuvieron en Tlaxcala a José Armando “N”, alias “Callejas”, considerado objetivo prioritario en el Estado de México por actividades vinculadas a la extorsión y otros delitos.

Así lo informó el Gabinete federal de Seguridad a través de una publicación en X, en donde destacó que la detención ocurrió en Tlaxcala tras una denuncia ciudadana.

En seguimiento a investigaciones de autoridades del Edomex derivadas de una denuncia ciudadana, en Tlaxcala [se cumplimentó] una orden de aprehensión contra José Armando ‘N’, alias ‘Callejas’, objetivo prioritario del Estado de México investigado por extorsión. Gabinete de seguridad de México



El Gabinete de seguridad informó que el detenido, además de su presunta participación en actos de extorsión, está vinculado a una célula delictiva relacionada con los delitos contra la salud, robo a transporte y robo de hidrocarburo.

En seguimiento a investigaciones de autoridades del Edoméx derivadas de una denuncia ciudadana, en Tlaxcala, elementos de @SSPCMexico, @Defensamx1, @SEMAR_mx, @FGRMexico y @GN_MEXICO_, en coordinación con @FiscaliaEdomex y @SS_Edomex, cumplimentaron una orden de aprehensión… pic.twitter.com/rnqSy2P3Zj — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) March 14, 2026

En el operativo participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Secretaría de la Defensa, Secretaría de la Marina, Guardia Nacional y Fiscalía General de la República.

También, elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y la Secretaría de Seguridad del Estado de México.

Al cierre de esta nota, no se han brindado más detalles sobre el operativo que resultó en la detención de José Armando “N”.

Sigue combate a la extorsión a nivel nacional

La más reciente detención se enmarca en una amplia estrategia del Gobierno federal para combatir la extorsión, por la cual, al más reciente corte, suman más de 900 personas detenidas.

El 10 de marzo, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, detalló que, desde el inicio de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, se ha detenido a 907 personas específicamente por este delito en 24 entidades del país.

A causa de esto, el Gobierno federal reportó una disminución del 16.8 por ciento en el delito de extorsión en comparación con periodos anteriores.

Autoridades federales y estatales han reiterado el llamado a la población a denunciar este delito a través de los canales disponibles, especialmente el 089, de denuncia anónima.

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