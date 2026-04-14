Rescate con vida de alcalde de Taxco y su padre refleja eficacia de coordinación federal y estatal: Harfuch

Omar García Harfuch dio más detalles de operativo durante la Conferencia del Pueblo.

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó que la localización del alcalde de Taxco, Juan Andrés Vega Carranza, y de su padre fue resultado de un despliegue coordinado entre fuerzas federales y estatales en Guerrero y Estado de México.

Durante la conferencia matutina de este martes, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) explicó que el operativo se activó luego de la privación de la libertad reportada el pasado 11 de abril, y contó con la participación de corporaciones federales, así como de autoridades de Guerrero y del Estado de México.

El funcionario señaló que las labores incluyeron despliegues terrestres, tareas de inteligencia y apoyo aéreo, con la intervención de aeronaves de la Defensa, la Marina y del gobierno guerrerense. Según detalló, el análisis técnico permitió identificar posibles rutas de traslado hacia territorio mexiquense.

Harfuch explicó el despliegue que permitió ubicar al alcalde. ı Foto: Captura de video

Fue en esa entidad donde ambas víctimas fueron finalmente ubicadas y resguardadas por elementos de la Secretaría de Seguridad estatal. Posteriormente, fueron trasladadas por vía aérea a Iguala, Guerrero, para realizar las revisiones correspondientes.

“Las labores de inteligencia y análisis técnico permitieron ubicar posibles rutas de desplazamiento”, dijo García Harfuch durante el comunicado presentado en Palacio Nacional.

Tras su arribo a Guerrero, la Fiscalía General del Estado realizó valoraciones médicas y psicológicas, además de recabar información para fortalecer las investigaciones en curso.

🔴El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, señaló que ayer fueron localizados en el Edomex el alcalde de Taxco de Alarcón, Juan Andrés Vega, y su padre, quienes fueron privados de la libertad el 11 de abril. Fueron trasladados a Iguala.pic.twitter.com/UBqBSuD67k — Azucena Uresti (@azucenau) April 14, 2026

El secretario añadió que el operativo forma parte de la estrategia nacional de seguridad y destacó la participación conjunta de instancias como la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República y el Centro Nacional de Inteligencia.

Finalmente, subrayó que las acciones continúan para identificar y detener a los responsables, al tiempo que reiteró el compromiso de las autoridades de los tres niveles de gobierno para preservar la seguridad y el Estado de derecho.

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