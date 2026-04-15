¿Quiénes integran el comité para evaluar ‘fracking’ de la presidenta Claudia Sheinbaum?

Claudia Sheinbaum aseguró que el comité que designó permitirá llegar a resultados basados en rigor científico.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó, la mañana de este miércoles 15 de abril, que su gabinete evalúa retomar la práctica de “fracking” para extraer recursos energéticos, en favor de disminuir la dependencia de importaciones de otros países.

No obstante, la mandataria federal aseguró que esto no lo está evaluando solo el Gobierno federal, sino que, para ello, pidió la cooperación de un comité de expertos, científicos, ambientalistas e investigadores de diferentes instituciones.

Comité que apoyará al Gobierno de México para analizar tema de fracking. ı Foto: Presidencia

Lo anterior, explicó, para que el posible regreso al “fracking” sea con un enfoque ambientalista, que permita reducir el impacto de esta práctica en el medio ambiente. La evaluación en este sentido se llevará a cabo durante al menos los próximos dos meses, después de lo cual se tomará una decisión.

UNAM, IPN, UAM y otras instituciones fueron convocadas por Sheinbaum para analizar tema de ‘fracking’

Durante la Mañanera del 15 de abril, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó a algunos de los integrantes del comité para evaluar el tema de “fracking”. Aunque dijo que no pudieron asistir todos, sí invitó a la mayoría de representantes.

De acuerdo con un comunicado del Gobierno federal, los integrantes son:

Dr. Carlos Serralde Monreal (Mount Royal University de Canadá) : Manejo sustentable del Agua proveniente de la explotación de recursos no convencionales, mitigación de impactos y manejo ingeniero ambiental, especialista en tratamiento de residuos peligrosos en acuíferos.

Dr. Manuel Martínez Morales (Instituto Mexicano de Tecnología del Agua) : Ingeniero geólogo del IPN, maestro en aguas subterráneas por la Universidad de Arizona y doctor en Hidráulica por la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Miembro del grupo experto de IMTA en aguas subterráneas.

Dr. Jesús Humberto Romo Toledano (Escuela de Ingeniería Química e Industrias Extractivas del IPN) : Ingeniero Químico Industrial con maestría en Ingeniería Ambiental y doctorado en Tecnología Avanzada. Profesor activo de la ESIQIE. Su área de especialización es el tratamiento de aguas impactadas con hidrocarburos

Dr. Samuel Alejandro Lozano Morales (Centro de Investigación en Química Aplicada) : Ingeniero Químico con maestría y doctorado en Tecnología Avanzada con especialidad en Nanotecnología. Experiencia en control de contaminación del agua y conocimiento de la zona de Coahuila.

Dr. Luis Carlos Sandoval Herazo (Instituto Tecnológico Superior de Misantla) : Ingeniero Civil con doctorado en Desarrollo regional sustentable. Especialidad en Medio Ambiente y Saneamiento y Procesos Ambientales. Conocimiento de los recursos hídricos y naturales en Veracruz, así como de problemas de calidad del agua.

Dra. Blanca Jiménez Cisneros (SRE y UNAM) : Ingeniera ambiental con maestría en Control de la Contaminación y posdoctorado en Tratamiento de Agua Residual y Reúso del Agua. Perito del Colegio de Ingenieros Ambientales. Embajadora de México en Francia.

Dr. Carlos Aguilar Madera (UANL) : Director de la Facultad de Ciencias de la Tierra de la UANL. Su especialidad incluye los fenómenos de transporte en sistemas multifásicos, recuperación mejorada de hidrocarburos y tiene proyectos recientes dirigidos específicamente a la caracterización de afloramientos de lutitas negras.

Dr. Erick Emanuel Luna Rojero (IMP) : Físico e ingeniero. Investigador de larga trayectoria en el IMP. Se especializa en la recuperación mejorada de hidrocarburos, inyección de gases como nitrógeno y CO2 y el modelado numérico de medios porosos naturalmente fracturados.

M. en I. Rosa María Hernández Medel (Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura (ESIA-Ticomán) : Jefa del Departamento de Ingeniería Petrolera en la ESIA Ticomán del IPN. Especialista en el diseño de fluidos de control, cementos y fracturantes, así como para dictaminar químicos biodegradables en la explotación de yacimientos no convencionales.

Dra. Elena Centeno García (Instituto de Geología de la UNAM) : Ingeniera geóloga. Su investigación se centra en la tectónica y sedimentación, con aportes clave para entender la evolución geológica del occidente de México.

Dra. Ana Paulina Gómora Figueroa (UNAM) : Jefa del Departamento de Ingeniería Petrolera (DICT) de la Facultad de Ingeniería. Especialidad en aseguramiento de flujo, análisis de propiedades roca-fluido y el almacenamiento geológico de dióxido de carbono.

M. en C. José Adalberto Morquecho Robles (IPN-ESIA Ticomán) : Es ingeniero petrolero con maestría en Ciencias de la Tierra por la UNAM con especialidad explícita en Geomecánica. Imparte cursos avanzados sobre “Geomecánica Aplicada a la Perforación” y diseño de límites técnicos no convencionales.

Dr. Luis Fernando Camacho Ortegon (Universidad Autónoma de Coahuila) : Doctor en geociencias. Su trabajo se centra en la geología, mineralogía y metalurgia, con un enfoque particular en la caracterización de depósitos minerales y procesos de extracción.

Dra. Blanca Prado (Instituto de Geología de la UNAM) : Jefa del Laboratorio de Física de Suelos del Instituto de Geología. Coordinadora del Programa de Suelos de la UNAM.

Dra. Telma Castro (Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM) : Especialista en contaminación atmosférica generada en una megaciudad a nivel local y regional, transporte, impacto local y regional de contaminantes.

Dra. Margarita Mercedes González Brambila (UAM) : Profesora-Investigadora y coordinadora de la Red de Energía y Medio Ambiente de la UAM. Fundadora y expresidenta de la Academia Mexicana de Energía. Especialista en biotecnología aplicada al medio ambiente, la energía y los procesos industriales. Investigadora Nacional Nivel II (SNII).

Dra. Norma Leticia Campos Aragón (UNAM): Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Doctora en Ciencias Sociales, con especialidad en Sociedad y Territorio por la UAM. Especialista en energía eléctrica. Sus líneas de investigación son: Política energética; política industrial e industria eléctrica.

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