SEP suspende clases mañana: ¿En dónde no habrá clases el 22 de abril?

¿Cuándo son los puentes de la SEP?

Este lunes la Secretaría de Educación Pública (SEP) de Puebla informó que el martes 21 de abril las clases se suspenderían en las escuelas de nivel inicial y preescolar, con la finalidad de reconocer su labor y compromiso.

Sin embargo, precisaron que las clases en los planteles de educación primaria, secundaria y bachillerato se mantendrían con regularidad, y que las actividades escolares para nivel inicial y preescolar se retomarían el miércoles 22 de abril.

Además de Puebla, en otra entidad de la República mexicana también comenzó la suspensión de labores académicas este lunes 20 de abril, y en dicho estado se suspenderán las clases en preescolar, primaria y secundaria.

📢 ¡Entérate! La dependencia da a conocer información relevante para la comunidad educativa de Puebla.#PorAmorAPuebla#PensarEnGrande pic.twitter.com/lzAA01jhZG — Secretaría de Educación Pública (@SEPGobPue) April 20, 2026

¿En dónde se suspenderán las clases?

Las y los estudiantes de instituciones públicas y privadas incorporadas a la SEP de preescolar, primaria y secundarioa de Aguascalientes no tienen clases desde el lunes 20 de abril.

Esta suspensión de clases se extenderá hasta el 4 de mayo, pues de acuerdo con el Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA), no se asistirá a las instituciones académicas debido a las actividades correspondientes a la Feria de San Marcos.

Este 2026 la Feria de San Marcos comenzó el sábado 18 de abril, y concluirá el domingo 10 de mayo; sin embargo, las actividades académicas se retomarán con regularidad el martes 5 de mayo.

Calendario escolar Aguascalientes ı Foto: Captura de pantalla

Además, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina emitió una petición para que la SEP suspenda las clases en todos los niveles educativos el jueves 11 de junio por el partido inaugural de la Copa Mundial FIFA 2026.

Megapuentes de mayo

En el calendario escolar 2025-2026 de la SEP establece tres puentes durante el mes de mayo; y además, también se suspenderán las clases el martes 5 de mayo por la conmemoración de la Batalla de Puebla.

Los tres días con suspensión de clases que darán paso a un puente en mayo son:

Viernes 1 de mayo: Por suspensión de labores docentes

Viernes 15 de mayo : Por suspensión de labores docentes

Viernes 29 de mayo: Por junta del Consejo Técnico Escolar en sesión ordnaria

Calendario Escolar SEP ı Foto: Captura de pantalla

Se recomienda a las madres, padres y tutores de los estudiantes mantenerse informados sobre las posibles cancelaciones de clases en cada entidad por medio de los canales oficiales de la Secretaría de Educación Pública correspondiente a cada región.

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