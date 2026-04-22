Monreal destaca relevancia de la Consejería Jurídica y posible llegada de Luisa María Alcalde

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados Ricardo Monreal

El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila, afirmó que es un honor que la titular del Ejecutivo federal considere a una persona para integrarse a su equipo cercano de gobierno, tras los recientes anuncios sobre cambios en la Consejería Jurídica de la Presidencia.

En declaraciones a medios de comunicación, el legislador destacó que uno de los movimientos relevantes es la salida de Esthela Damián de la Consejería Jurídica, quien —dijo— emprenderá nuevas tareas en el ámbito político-partidista.

En su lugar, explicó, la presidenta de la República ha ofrecido el cargo a Luisa María Alcalde, actual dirigente nacional de Morena, lo que calificó como una distinción de alto nivel.

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“La Consejería Jurídica es una posición muy trascendente en el Gobierno de la República. El simple hecho de ofrecérselo es un alto privilegio”, subrayó.

Luisa María Alcalde Luján. ı Foto: Cuartoscuro

Monreal Ávila resaltó que Alcalde es una abogada con experiencia, que podría aportar de manera significativa al país en caso de aceptar el cargo, aunque señaló que la decisión aún está en análisis debido a sus responsabilidades al frente del partido.

Asimismo, reconoció su desempeño como dirigente nacional de Morena, al asegurar que ha tenido un balance positivo y que su liderazgo ha sido una “revelación”, sin conflictos internos relevantes durante su gestión.

El legislador también se refirió al eventual relevo en la dirigencia del partido, indicando que este deberá definirse mediante un Congreso Nacional, aunque de manera provisional podría asumir la Secretaría General.

Cuestionado sobre la posibilidad de que Ariadna Montiel Reyes encabece Morena, Monreal Ávila reconoció su capacidad y experiencia, aunque aclaró que la decisión corresponde exclusivamente al Congreso del partido.

“Es una mujer inteligente, con experiencia y capacidad, pero será el Congreso el que determine”, apuntó.

Sobre presuntas diferencias previas entre Montiel Reyes y legisladores de Morena, el coordinador parlamentario aseguró que el tema está superado. “Con Ariadna solo hay amor y paz”, afirmó.

En otro tema, respecto a la iniciativa en materia del Poder Judicial anunciada por legisladores de Morena, indicó que seguirá el proceso legislativo ordinario y será analizada en la Comisión de Puntos Constitucionales.

Señaló que respetará el derecho de las y los legisladores para presentar propuestas, las cuales deberán ser discutidas y determinadas por la mayoría.

Finalmente, adelantó que, aunque no se ha presentado formalmente la iniciativa, existe la posibilidad de abordarla en el próximo periodo, incluso mediante un periodo extraordinario durante mayo.

Converso con los medios de comunicación en la Cámara de @Mx_Diputados. pic.twitter.com/oy5sjRzyGA — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) April 22, 2026

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LMCT