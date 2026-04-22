‘Denme un ratito para pensarlo’: Luisa María Alcalde sobre invitación de Sheinbaum para ser consejera jurídica

Luisa María Alcalde, dirigente de Morena, ya habló sobre la invitación que le hizo la Presidenta Claudia Sheinbaum para encabezar la Consejería Jurídica.

A través de una entrevista que ofreció a N+, la líder de Morena aseguró que le va a pensar la propuesta de la mandataria, esto luego de que ayer comenzaron a circular versiones de que dejaría la dirigencia del partido y en su lugar estaría Ariadna Montiel.

“Me siento muy honrada de que la Presidente haya pensado en mi para incorporarme a su equipo de trabajo, al gabinete, a la Consejería Jurídica, sin duda, para mí significa un reconocimiento a mi trayectoria, así que me siento muy contenta. Lo más importante, como le dije a ella, denme un ratito para pensarlo, ya la buscaré para poder plantearle mi decisión y una vez que se lo plantee a ella, por supuesto que lo haremos público”, dijo Luisa María Alcalde.

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“Denme un ratito para pensarlo, ya la buscaré para poder plantearle mi decisión”, dijo Luisa María Alcalde sobre la invitación de la presidenta Claudia Sheinbaum de integrarse a su gabinete como consejera jurídica. pic.twitter.com/u5l60lrncB — NMás (@nmas) April 22, 2026

La funcionaria recordó que previamente ha desmentido versiones sobre su salida de la dirigencia de Morena, y afirmó que únicamente dejará el cargo si así lo solicita la presidenta Sheinbaum.

El pasado 14 de abril, en un mensaje difundido en redes sociales, acusó que han circulado rumores y desinformación en torno a supuestas divisiones dentro del partido y conflictos con la Presidencia.

“La derecha no ha dejado de difundir rumores y calumnias”, afirmó entonces, al rechazar versiones sobre presuntos desacuerdos internos.

La decisión sobre su eventual incorporación a la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal continúa pendiente.

Los cambios en Morena

Se prevé que Morena tenga cambios, ya que desde la noche del 21 de abril han trascendido varios. Además del de Luisa María Alcalde, también se señaló que Andrés Manuel López Beltrán dejaría la Secretaría de Organización de Morena.

En un inicio trascendió que el hijo del expresidente de México sería reemplazado por Esthela Damián Peralta, pero la mañana de este 22 de abril la misma Presidenta Claudia Sheinbaum fue la que anunció en la conferencia mañanera que Esthela sí renunció a su puesto en la Consejería Jurídica, pero porque va a participar en la elección de Guerrero.

“Hace unos días Esthela Damián me dijo que ella quería irse a trabajar a Guerrero”, informó la Presidenta Claudia Sheinbaum , “Entonces le dije:‘tienes que dejar la Consejería Jurídica porque no se pueden las dos cosas’”, añadió la mandataria.

Una vez que Luisa María Alcalde anuncie su decisión sobre si se va o se queda al frente de Morena, se revelaría lo que sucederá con ella y la dirigencia del partido y si en su lugar sí llegaría Ariadna Montiel.