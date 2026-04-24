Luisa María Alcalde evaluará aplazar la elección judicial al asumir la Consejería Jurídica, adelanta CSP

Sheinbaum plantea evaluar aplazamiento de la elección judicial y asigna la tarea a Alcalde, cuando asuma Consejería Jurídica.

Al afirmar que aún no se descarta la posibilidad de aplazar la siguiente parte de la elección judicial para 2028, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo comentó que el análisis de este plan será una de las tareas a cargo de Luisa María Alcalde Luján, luego de que deje Morena y asuma la titularidad de la Consejería Jurídica de la Presidencia.

La mandataria refirió, durante su conferencia en Palacio Nacional, que el cambio constitucional que este plan implicaría no está sujeto a los tiempos electorales, los cuales indican que cualquier modificación en la materia debe hacerse 90 días antes de que arranque el proceso de los comicios, que en este caso tendría como límite entre el 18 y 22 de mayo.

Luisa María Alcalde, en fotografía de archivo. ı Foto: Mario Jasso @Cuartoscuro

No necesariamente tiene que aprobarse antes de mayo, porque en septiembre creo que inicia el año electoral, ¿no? Es septiembre o noviembre, no sé. Es formalmente el año electoral, entonces, si llega a posponerse, se podría decir, tiene que haber un cambio constitucional Claudia Sheinbaum, presidenta de México



Comentó que éste es uno de los encargos que ya hizo a Alcalde Luján, quien además, dijo, tiene conocimiento sobre el tema al haber estado involucrada en la elaboración de la reforma al Poder Judicial.

Luisa María participó mucho en la reforma al Poder Judicial. Entonces ella pues conoce los detalles, incluso estamos evaluando si se pasa el 28 si hay algunos cambios adicionales que tuviera que tener para mejorar. Siempre es mejorable cualquier reforma que se haga si es necesario. Entonces, es una de las tareas de Luisa María, entre muchas otras Claudia Sheinbaum, presidenta de México



Enfatizó que, hasta que se haga una valoración del tema se comunicará si se aplaza o no la elección judicial; mientras tanto, se mantiene en 2027 su realización.

En otro punto, también extendió un reconocimiento y agradecimiento al Poder Legislativo por las diversas reformas que se aprobaron, como el Plan B electoral, así como nombramientos de consejeros del INE y de la Auditoría Superior de la Federación.

Incluso adelantó que se llevará a cabo una conferencia específica sobre los asuntos desahogados por legisladores y diputados.

Agradecerles y felicitarles, porque creo que han… Vamos a ver si sí rompieron récord desde que entró esta Legislatura desde septiembre de 2024. Vamos a hacer una mañanera dedicada a eso Claudia Sheinbaum, presidenta de México



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