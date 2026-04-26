Teotihuacán y asesinatos recientes no son hechos aislados, advierte Arquidiócesis de México

Balacera en la zona arqueológica de Teotihuacán dejó un saldo de una mujer muerta y otras 13 personas heridas.

La Arquidiócesis de México aseguró que los recientes hechos violentos registrados en distintos puntos del país, como el ataque armado en Teotihuacán y los asesinatos de maestras en Michoacán, no deben entenderse como casos aislados, sino como señales de una problemática social más profunda.

A través de su editorial semanal, la institución religiosa expresó su preocupación por la creciente normalización de la violencia, destacando que estos eventos están conectados por un mismo factor: la pérdida del valor de la vida humana. Según la editorial de Desde la Fe, aunque a primera vista los casos parezcan independientes, comparten un trasfondo común marcado por el desprecio hacia los demás.

Entre los hechos mencionados se encuentra el ataque ocurrido en la zona arqueológica de Teotihuacán, donde un hombre disparó desde la Pirámide de la Luna, provocando la muerte de una turista canadiense y dejando varios heridos de distintas nacionalidades. También se refirió al caso de una mujer que asesinó a su nuera en la Ciudad de México, así como al de un joven que privó de la vida a dos docentes en Michoacán.

Elementos de Protección Civil bajan uno de los dos cuerpos tras el tiroteo en la Pirámide de la Luna de Teotihuacán, el 20 de abril de 2026. ı Foto: Cuartoscuro

La Arquidiócesis cuestionó el origen de estos comportamientos violentos y planteó interrogantes sobre el estado emocional de la sociedad: “¿En qué momento la vida dejó de ser sagrada?”, señaló, al advertir que la violencia no surge de manera espontánea, sino que se construye a partir de historias personales marcadas por el abandono, el dolor y la falta de atención emocional.

Asimismo, enfatizó el papel de la familia como el primer espacio donde se forman los valores y la manera de relacionarse con los demás. Indicó que la ausencia de diálogo, la normalización del enojo y el silencio ante el sufrimiento pueden derivar en conductas agresivas.

Finalmente, la Arquidiócesis hizo un llamado a fortalecer políticas públicas enfocadas en la protección de la vida, la familia y la salud emocional, además de reiterar su rechazo a propuestas que, desde su perspectiva, no atienden el problema de fondo.

Iglesia católica ı Foto: Canva

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LMCT