Morenista consume platillo con especie en peligro de extinción; Profepa intervendrá

Antonio Silvan, dirigente municipal de Morena en Macuspana, Tabasco, compartió una fotografía en redes sociales degustando un platillo preparado con un ejemplar de tortuga “guao”, especie en peligro de extinción, hechos que provocaron indignación y por los que las autoridades pertinentes intervendrán.

En su cuenta de Facebook, Silvan hizo una publicación donde informó el inicio de la primera jornada de elecciones en los Comités en Defensa de la Transformación en las localidades.

La publicación estuvo acompañada de varias fotografías del líder morenista visitando las comunidades de Pichalito, Los Naranjos, Los Güiros y Bitzal. Entre ellas, llamó la atención la aparición de una fotografía de Silván degustando un platillo supuestamente preparado a base de tortuga “guao”, considerada una especie en extinción.

La fotografía ya no aparece en las redes sociales del servidor público. Sin embargo, la captura de pantalla de la publicación que aún contenía la imagen fue difundida ampliamente en redes sociales, donde causó indignación entre usuarios.

En respuesta a una de estas publicaciones, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó que procederá “conforme a sus atribuciones”, toda vez que, explicó, consumir fauna silvestre protegida es “una infracción a la ley”.

El consumo de fauna silvestre protegida es una infracción a la ley, sin excepciones. Ante este caso, PROFEPA actuará conforme a sus atribuciones. La protección de las especies no admite omisiones. — PROFEPA (@PROFEPA_Mx) May 3, 2026

“El consumo de fauna silvestre protegida es una infracción a la ley, sin excepciones. Ante este caso, PROFEPA actuará conforme a sus atribuciones. La protección de las especies no admite omisiones”, se lee en una publicación de la Profepa en redes sociales.

Antonio Silván no ha dado declaraciones al respecto.

¿Por qué se come la tortuga “guao” en Tabasco?

La tortuga “guao” (Staurotypus triporcatus), también conocida como “guau” o tortuga tres lomos, es una de las especies más emblemáticas de las zonas pantanosas del sureste mexicano, especialmente en Tabasco.

Es una tortuga de agua dulce de gran tamaño (puede medir hasta 40 centímetros) y se distingue por tener tres quillas o “lomos” longitudinales en su caparazón. Además, se distingue por su carácter agresivo y su mordida potente, lo que la hace un “trofeo” para cazadores.

Ejemplar de Staurotypus triporcatus, conocida como tortuga "guao". ı Foto: Animalia

En Tabasco, el consumo de algunas tortugas es parte de la identidad cultural. El platillo más famoso es el “guao en verde”, un guiso elaborado con una mezcla de hierbas locales como el chaya, el chipilín y el cilantro ancho.

No obstante, la tortuga “guao” está catalogada en la norma oficial mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010 bajo la categoría de “En Peligro de Extinción” (P).

Debido a este estatus, su caza, transporte, comercio y consumo de ejemplares silvestres es un delito federal en México.

Solo se permite el consumo si proviene de una UMA (Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre) registrada, que son criaderos legales. Sin embargo, la gran mayoría de la carne que se consume en Tabasco proviene del mercado negro y la captura furtiva en los pantanos.

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