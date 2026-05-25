Andrés Manuel López Beltrán podría modificar domicilio a Tabasco para competir por diputación

El dirigente estatal de Morena en Tabasco, Jesús Selván García, afirmó que Andrés Manuel López Beltrán podría modificar su domicilio para cumplir con los requisitos en caso de buscar una candidatura a diputado federal rumbo al proceso electoral de 2027.

En conferencia de prensa, Selván García señaló que el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador aún está a tiempo de realizar los ajustes necesarios para competir por una diputación federal por mayoría relativa en el VI Distrito Electoral Federal de Tabasco.

Andrés Manuel López Beltrán renunció el 25 de mayo de 2026 a su cargo en Morena. ı Foto: Cuartoscuro

De acuerdo con el artículo 55 de la Constitución, cualquier ciudadano que aspire a una diputación debe “ser originario de la entidad federativa en que se haga la elección o vecino de esta con residencia efectiva de más de seis meses anteriores a la fecha de ella”. Además, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece que debe estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con una credencial para votar vigente.

“Está a tiempo para hacer este el ajuste en su cambio de domicilio. Todavía el proceso electoral incluso ni siquiera inicia y seguramente ya tiene previsto eso”, afirmó Jesús Selván.

Aspiración de ‘Andy’ “no le quita el derecho a nadie más”

El líder estatal de Morena sostuvo Andrés Manuel López Beltrán tiene derecho a participar en el proceso interno para definir a sus aspirantes a una diputación federal, y rechazó que eso pueda limitar las aspiraciones de otros cuadros del partido.

“El compañero Andrés Manuel López Beltrán también va a, como lo ha anunciado en la carta que envió el CEN, participar. Y eso no le quita el derecho a nadie más. Es decir, cualquier compañero que quiera competir pues estará en su derecho. Entonces, este el procedimiento se va a desarrollar a como ya está establecido. (...) Tanto Andrés Manuel López Beltrán como cualquier militante que aspire a una posición ya conoce los tiempos, los procedimientos y se tiene que sujetar cualquier compañero, compañera, a esos tiempos y a ese procedimiento”, subrayó.

Andrés Manuel López Beltrán sale de Morena

Más temprano este lunes, Andrés Manuel López Beltrán anunció su renuncia al cargo de secretario de Organización del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena, poco más de un mes después de que Luisa María Alcalde Luján dejó la dirigencia nacional del partido.

En una carta dirigida a la dirigente de Morena, Ariadna Montiel Reyes, “Andy”, como es conocido López Beltrán, explicó que su decisión obedece a su intención de competir por una diputación federal en los comicios de 2027.

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cehr